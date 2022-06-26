新莊火鍋店砍人惹怒侯友宜 連夜逮捕7名嫌犯

新北市新莊區昨日晚間發生火鍋店傷人事件， 嫌犯居然因糾紛在眾目睽睽下鬧事傷人，市長侯友宜在臉書貼文表示，他第一時間要求新北警察立即出動，務必迅速逮捕嫌犯歸案，新莊分局與市刑大也立刻成立專案小組，鎖定犯嫌車號，連夜逮捕7名嫌犯，並鎖定剩下的1名共犯。

新北市新莊區昨日晚間8時40分左右，突然有近10人衝至民安西路一間小火鍋店，持刀朝人揮砍，造成2人受傷，還有1人頭部遭砍，滿是鮮血，影片在網路上流傳，驚悚駭人。救護人員獲報後，緊急傷者送醫，暫無生命危險，警方也到場調閱監視器畫面，以車追嫌。

侯友宜今日在臉書貼文表示，這些嫌犯居然因糾紛在眾目睽睽下鬧事傷人，他第一時間就要求新北警察立即出動，務必迅速逮捕嫌犯歸案，新莊警分局與新北市刑大也立刻成立了專案小組，鎖定犯嫌車號，在凌晨1時就逮捕到其中兩名嫌犯，並鎖定其餘嫌犯。

侯友宜說，治安沒有空窗期，犯罪零容忍，不要挑戰新北市警察局捍衛治安、打擊犯罪的決心，他絕不容許不肖份子犯法，新北警方務必強力打擊犯罪絕不手軟。