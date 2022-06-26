開車拒檢肇逃遭警開槍脫逃 通緝男深夜落網

高雄市警方昨天攔查逆向行駛的違規轎車，但開車男子拒檢竄逃，途中被警方開槍，仍肇事逃逸。警方昨天深夜逮捕涉案孫姓男子，查出原來他因案通緝中。

據了解，孫姓男子（22歲）涉毒品案，6月16日經橋頭地檢署通緝，昨天深夜11時40分許，新興警分局員警在高雄市楠梓區左楠路油廠國小捷運站旁，逮捕他到案，朝妨害公務罪偵辦。

昨天傍晚5時30分許，新興警分局前金所李姓、黃姓員警，在前金區七賢二路與新盛街口，發現孫姓駕駛白色轎車逆向行駛，上前攔車，孫停車拉下車窗，假意配合警方示出證件，不料，突然加速逃離。