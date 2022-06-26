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拜登簽署美國近30年首個重大槍枝管制法 稱將拯救無數生命

開車拒檢肇逃遭警開槍脫逃 通緝男深夜落網

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市警方昨天攔查逆向行駛的違規轎車，但開車男子拒檢竄逃，途中被警方開槍，仍肇事逃逸。警方昨天深夜逮捕涉案孫姓男子，查出原來他因案通緝中。

據了解，孫姓男子（22歲）涉毒品案，6月16日經橋頭地檢署通緝，昨天深夜11時40分許，新興警分局員警在高雄市楠梓區左楠路油廠國小捷運站旁，逮捕他到案，朝妨害公務罪偵辦。

昨天傍晚5時30分許，新興警分局前金所李姓、黃姓員警，在前金區七賢二路與新盛街口，發現孫姓駕駛白色轎車逆向行駛，上前攔車，孫停車拉下車窗，假意配合警方示出證件，不料，突然加速逃離。

員警追去，直到三民區中華一路與力行路口，孫姓男子擦撞旁邊轎車，員警攔上，李姓警員開1槍，但孫仍硬闖，再度逃離，經員警追緝到高雄市楠梓區軍校路脫逃，警方根據牌照，追查車輛，昨天深夜才在路邊逮捕孫到案，正偵辦全案。

孫姓男子涉嫌拒檢肇事逃逸，昨天深夜被捕。記者林保光／翻攝
孫姓男子涉嫌拒檢肇事逃逸，昨天深夜被捕。記者林保光／翻攝

高雄市 通緝 妨害公務

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