台3線改裝車假日聚集 環監警今聯合稽查取締22件違規

台南警方今天會同麻豆監理站、市環保局、交警大隊在省道台3線楠西段370公里處聯合稽查，攔查各式車輛78輛，其中噪音檢測11輛、6輛不合格，改裝車4件、無照駕駛3件、越級駕駛1件、擅自變更原規格設備4件及電系設備屬不可變更設備而變更行駛4件，總計22輛違規，環保局、監理站將召回違規車輛再檢驗。

玉井警分局表示，玉井區芒果盛產季節山區車輛大增、影響交通安全，噪音與改裝車輛山區呼嘯，吵雜噪音引發民怨，監警環聯合稽查取締遏阻。

警方指出，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期未完成改善者按次處罰；若有改裝車燈，排氣管翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋或無照駕駛等違規行為，員警及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，查證屬實者將通知車輛受檢。