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違規車遇警攔查竟逃竄 警開1槍仍脫逃
高雄市警新興分局前金分駐所員警今天傍晚取締違規轎車，開車男子停車後卻突然加速逃竄，員警追數公里，在車陣中攔車，不料，對方擦撞旁車肇逃，警方開1槍追捕到近10公里，肇事車逃逸無蹤，警方正追查這輛車當中。
今天傍晚5時30分許，新興警分局前金所李姓、黃姓員警，在前金區七賢二路與新盛街口，發現這輛白色轎車逆向行駛，便上前攔車，車上男子停車後，拉下車窗，假意配合警方示出證件，不料，還沒遞出證件，便突然加速逃離。
員警追去，直到三民區中華一路與力行路口，這輛車因前方車陣，擦撞旁邊轎車，員警攔上，男子竟又加速逃竄，李姓警員下車並開1槍，但轎車仍硬闖，再度逃離。
轎車肇事逃逸，員警尾隨追緝，一路追到高雄市楠梓區軍校路，這輛轎車脫逃無蹤，警方根據牌照，追查肇事男子身分。
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