基隆七堵新建案工人墜落插鋼筋亡 市府勒令停工改善

基隆市七堵區堵南街一處集合住宅新建工程，發生林姓工人墜落死亡職安事件，基隆市政府表示，北區職業安全衛生署派員協助調查雇主職災責任，施工鷹架、防護網設施未依基隆市建築物施工中管制要點完整圍塑設置，已勒令停工限期內改善。

基隆市七堵區堵南街一處建築工地，今天上午林姓工人工作時，從2樓高鷹架上摔落地面，被下方突出的2根鋼筋刺穿左胸，林男的兒子同在工地工作，發現後呼救，送醫搶救仍不治。勞動部職安署下午已到場調查，有無工安疏失。警方已報請檢方相驗調查釐清死因。檢警初步調查，疑踩空掉落。

市政府社會處表示，社會處已派員到現場了解，及向家屬說明相關職災權益事項關懷，並通知北區職業安全衛生署派員協助調查雇主職災責任。