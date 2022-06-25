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基隆七堵新建案工人墜落插鋼筋亡 市府勒令停工改善
基隆市七堵區堵南街一處集合住宅新建工程，發生林姓工人墜落死亡職安事件，基隆市政府表示，北區職業安全衛生署派員協助調查雇主職災責任，施工鷹架、防護網設施未依基隆市建築物施工中管制要點完整圍塑設置，已勒令停工限期內改善。
基隆市七堵區堵南街一處建築工地，今天上午林姓工人工作時，從2樓高鷹架上摔落地面，被下方突出的2根鋼筋刺穿左胸，林男的兒子同在工地工作，發現後呼救，送醫搶救仍不治。勞動部職安署下午已到場調查，有無工安疏失。警方已報請檢方相驗調查釐清死因。檢警初步調查，疑踩空掉落。
市政府社會處表示，社會處已派員到現場了解，及向家屬說明相關職災權益事項關懷，並通知北區職業安全衛生署派員協助調查雇主職災責任。
市府都發處說，本案雖無樣品屋施工，但涉及施工鷹架、防護網設施未依基隆市建築物施工中管制要點完整圍塑設置，應依同要點第24條勒令停工限期內改善、並處監造人及承造人各1萬8000元罰鍰，改善報核後方得復工；逾期未改善再處監造人及承造人各2萬7000元
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