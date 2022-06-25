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國一中清交流道凌晨5車連環撞成廢鐵 3人重傷、1人意識不清

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

國道一號台中段今凌晨驚傳嚴重車禍。3輛大貨車、2部轎車連環追撞，巨大撞擊力道，導致多部車輛車頭近乎全毀，零件四散、現場狼藉。整起事故造成7人受傷，其中1人傷勢較嚴重，意識不清，詳細事故原因待警方調查釐清。

國道警方調查，今凌晨2時許，國1南下175.8公里處，中清交流道路段發生5車連環追撞事故，南下車道完全堵塞；事故共造成7人受傷，台中市消防局隨即派出7個分隊、3部消防車及8部救護車，由27名人員到場搶救。

7名傷者中，有5名送往台中榮總醫院、2名送至中港澄清醫院治療；共有3名傷者重傷，其中1名意識不清，其餘4名輕傷，受頭、腳撕裂等外傷，皆意識清楚送醫。整起事故發生原因，仍待警方調查釐清。

國道一號台中段今凌晨驚傳嚴重車禍。3輛大貨車、2部轎車連環追撞，巨大撞擊力道，導致多部車輛車頭近乎全毀，零件四散、現場狼藉。圖／翻攝自記者爆料網
國道一號台中段今凌晨驚傳嚴重車禍。3輛大貨車、2部轎車連環追撞，巨大撞擊力道，導致多部車輛車頭近乎全毀，零件四散、現場狼藉。圖／翻攝自記者爆料網
國道一號台中段今凌晨驚傳嚴重車禍。3輛大貨車、2部轎車連環追撞，巨大撞擊力道，導致多部車輛車頭近乎全毀，零件四散、現場狼藉。圖／翻攝自記者爆料網
國道一號台中段今凌晨驚傳嚴重車禍。3輛大貨車、2部轎車連環追撞，巨大撞擊力道，導致多部車輛車頭近乎全毀，零件四散、現場狼藉。圖／翻攝自記者爆料網
國道一號台中段今凌晨驚傳嚴重車禍。3輛大貨車、2部轎車連環追撞，巨大撞擊力道，導致多部車輛車頭近乎全毀，零件四散、現場狼藉。圖／翻攝自記者爆料網
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