影／台中老婦騎車慘遭大水沖倒 2暖男冒雨搶救畫面曝光

台中昨下午4時許降下強陣雨，新社偏遠山區水井地區道路淹水，積水夾帶黃色泥流，沿著斜坡道路順流而下；2名司機駕駛廂型車行經該路段時，驚見一名婦人遭雨水沖倒，隨即冒雨救援，協助扶起機車。

近日熱對流旺盛，台中各區域昨紛紛降下強陣雨，新社中興嶺往水井方向，大量流水夾帶黃土，順著道路斜坡順流而下，車輛行駛在上皆激起陣陣漣漪，畫面險象環生。

有2名男子駕駛高底盤廂型車，行經該路段時，用手機記錄下這驚人的畫面；看到一名老婦騎著機車，疑似大雨打滑，突然之間滑倒在地，加上湍流大水，導致自己難再站起。2名男子見此況，隨即冒雨下車協助老婦脫困。