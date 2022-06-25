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影／奇蹟！會車不慎飛落40米山谷 2女僅受輕傷自行脫困

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

新竹2名女子今相約至台中谷關登山，下午2時許駕車返家，行經和平區東關路一段松鶴三巷時，竟衝出一般道路，掉落至50公尺深山谷中，車身因不斷翻滾而縮成一顆球，車頭、車尾全潰縮，僅剩車艙完整留下；車內2名女子幸運的僅受輕傷，自行爬出車體，被消防隊緊急送至東勢農民醫院救治，無大礙。

據了解，駕車為鄭姓女駕駛(年約40歲)，載著陳姓女友人(年約40歲)從新竹至台中唐麻丹山登山，午後返程下山，行經東關路一段松鶴三巷一轉彎處時，疑似會車不慎，衝向左側邊坡後，車輛往山谷方向衝，飛過下方一條產業道路，直落至約40公尺深山谷下方，連同飛越距離，超過50公尺。

台中消防隊今下午2時許獲報，有輛自小客車於和平區東關路一段松鶴三巷，掉落至約40公尺深山谷，車上2名傷者僅肢體多處擦挫傷，意識清楚，由谷關91救護處置後，送往東勢農民醫院醫治。

車上二人幸無大礙，自行爬出車外求援，消防隊員將他們救起後，急送至東勢農民醫院救治。圖／民眾提供
車上二人幸無大礙，自行爬出車外求援，消防隊員將他們救起後，急送至東勢農民醫院救治。圖／民眾提供
鄭女與友人相約至台中谷關登山，駕車回程途中，疑會車不慎，飛越一旁產業道路，掉落至一旁約40公尺深山谷中。圖／民眾提供
鄭女與友人相約至台中谷關登山，駕車回程途中，疑會車不慎，飛越一旁產業道路，掉落至一旁約40公尺深山谷中。圖／民眾提供
鄭女與友人相約至台中谷關登山，駕車回程途中，疑會車不慎，飛越一旁產業道路，掉落至一旁約40公尺深山谷中。圖／民眾提供
鄭女與友人相約至台中谷關登山，駕車回程途中，疑會車不慎，飛越一旁產業道路，掉落至一旁約40公尺深山谷中。圖／民眾提供

新竹

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