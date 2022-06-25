影／奇蹟！會車不慎飛落40米山谷 2女僅受輕傷自行脫困

新竹2名女子今相約至台中谷關登山，下午2時許駕車返家，行經和平區東關路一段松鶴三巷時，竟衝出一般道路，掉落至50公尺深山谷中，車身因不斷翻滾而縮成一顆球，車頭、車尾全潰縮，僅剩車艙完整留下；車內2名女子幸運的僅受輕傷，自行爬出車體，被消防隊緊急送至東勢農民醫院救治，無大礙。

據了解，駕車為鄭姓女駕駛(年約40歲)，載著陳姓女友人(年約40歲)從新竹至台中唐麻丹山登山，午後返程下山，行經東關路一段松鶴三巷一轉彎處時，疑似會車不慎，衝向左側邊坡後，車輛往山谷方向衝，飛過下方一條產業道路，直落至約40公尺深山谷下方，連同飛越距離，超過50公尺。