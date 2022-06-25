屏東愛文芒果產季熱銷 農家照片遭盜用來詐騙

屏東愛文芒果進入採收旺季，愈來愈多潮費者透過網路下訂，警方發現，消費者會在臉書直接向果農留言下單，詐騙集團佯裝賣家或小編，盜用屏東農家圖片，以私訊方式聯繫買家，要求填寫訂購表單，藉此獲得信用卡個資，綁定第三方支付盜刷成功。為遏制詐騙，縣長潘孟安指示相關單位盡速追查，避免果農、買家受害，也呼籲消費者網購務必小心。

縣長潘孟安表示，屏東縣為農業大縣，所生產農漁產品質優良且深獲國人與鄰近國家的喜愛，為守護農漁民心血與民眾荷包，除要求警察局強化詐騙查緝作為外，也於縣府及警察局粉絲專頁提供網購防詐注意事項，呼籲鄉親提高警覺，避免遭詐。

縣警局說，詐騙集團先在粉絲團搜尋買家留言資訊，再佯裝成小編或賣家，私訊聯繫留言的買家，再提供短連結網址要求買家點選操作，藉機盜取信用卡個資及驗證碼，再盜刷信用卡詐騙，等民眾接獲銀行簡訊消費通知後始知詐騙；提醒民眾勿將信用卡卡號、有效年、月以及背面安全碼、簡訊認證碼等個資提供給他人，以免遭詐騙集團利用個資盜刷。

為遏制詐騙，縣警局提供相關防詐注意事項供民眾參考，如賣家可於官方粉絲專頁或粉絲團，提供詳細聯絡資訊、公佈管理者帳號供辨識、附記提醒民眾絕不以私訊方式交易，減少詐騙機率；也呼籲買家不點選私訊不明連結、不交付個資及驗證碼，如不小心洩漏信用卡資訊，立即通知銀行停卡，如遇到可疑狀況，打110或165報案或查證。