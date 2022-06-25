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同工地做工…子見父鋼筋刺穿亡 疑踩空勞動部將查

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市七堵區堵南街一處建築工地，今天上午林姓工人工作時，從2樓高鷹架上摔落地面，被下方突出的2根鋼筋刺穿左胸，林男的兒子同在工地工作，發現後呼救，送醫搶救仍不治。勞動部職安署下午已到場調查，有無工安疏失。警方已報請檢方相驗調查釐清死因。檢警初步調查，疑踩空掉落。

基隆市消防局表示，今天上午10時許接獲工地人員報案指出，林姓男子（58歲）在工地2樓鷹架作業時摔落1樓地面/，被下方鋼筋插入受傷。救護車趕至堵南街一處預售屋工地後，林姓男子被抬到路邊待救，現場沒有呼吸、心跳，緊急CPR急救，送基隆長庚醫院救治。

消防人員指出，其他工人人見情況危及，先用油壓剪剪斷2根鋼筋，再將人抬到工地旁，救護車趕至救援送醫。

檢警調查，現場為一處建案工地，只有1樓部分蓋好，搭設有鷹駕，林姓父子同在工地工作，工地負責人員已製作筆錄，警方下午已報請檢方相驗，釐清工地相關人員刑事責任。勞動部職安署下午已到場調查工安疏失、現場安全防護有無缺失。基隆市政府都發處也派人了解是否有違反建築法相關規定。

檢警初步調查，林姓工人是因為踩空掉落，不知下方有突出鋼筋，檢警追查防護措施是否不足，導致意外發生。

基隆市政府社會處已通報職安署派員調查，協助筆錄及協助後續理賠，提供亡故勞工家庭諮詢與相關支持。

父子同工地做工父鋼筋刺穿亡，疑踩空墜落，勞動部查工安疏失。記者游明煌／翻攝
父子同工地做工父鋼筋刺穿亡，疑踩空墜落，勞動部查工安疏失。記者游明煌／翻攝
父子同工地做工父鋼筋刺穿亡，疑踩空墜落，勞動部查工安疏失。記者游明煌／翻攝
父子同工地做工父鋼筋刺穿亡，疑踩空墜落，勞動部查工安疏失。記者游明煌／翻攝

基隆 勞動部 工安

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