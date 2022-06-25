午後大雨家長急接送 汽、機車車禍波及4名學生送醫
嘉義市午後下起大雨，下課時分不少家長趕著到校門口接送小孩，有名家長開車要到民生國中接孩子放學，在路口不小心與另名騎機車家長發生擦撞，機車人車滑到人行道上，波及4名學生紛紛倒地受傷，嘉義市消防局據報派遣5輛救護車協助騎士及4名學生分送4家醫院，幸好都只是擦挫傷。
事故發生於本月23日下午5時20分許，民生國中校長張金龍表示，當時學校第八節課放學外面下著大雨，有不少家長到校門口接小孩，有名家長開車行經重慶路與新民路口要轉彎到校門口時與1輛機車發生擦撞，機車人車滑到校門前的人行道上，波及4名走路放學的學生（2男2女），經聯絡119協助送醫，4名學生的傷勢都是擦挫傷，有學生膝蓋傷口縫合，在醫院治療後當天都回家休息。
嘉義市交通隊表示，汽車駕駛年約40歲李姓女子與年約20歲的洪姓男騎士都沒有酒駕，初步調查疑汽車行經路口轉彎時沒有禮讓直行機車而肇禍，詳細肇事責任持續調查中。
交通隊呼籲用路人在雨天行車要減速慢行、保持安全間距或停車距離、注意前方人車狀況、開大燈、轉彎時打方向燈讓後方車輛知道動向。
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