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影／苗栗市經國路大型重機事故 33歲重機騎士網紅送醫不治
苗栗市經國路模型飛機場附近路段今天上午11點多發生大型重機車禍，33歲閻姓騎士送醫搶救仍不治，這起事故疑因大型重機失控撞上路邊停放的機車釀禍，造成1死2傷，車禍原因及責任仍待調查釐清。
苗栗警分局北苗派出所上午11時30分左右接獲報案，經國路12公里北上車道有大型重機與普通重機車發生交通事故，員警趕赴現場發現大型重機車騎士倒地意識不清，傷勢嚴重，經救護人員送醫搶救後不治，現場另有2名傷者送醫。
警方初步調查，車禍發生時，大型重機閻姓騎士沿經國路由南往北行駛，與同向停於路邊的普通重機19歲劉姓駕駛發生事故，普通重機駕駛酒測值0，大型重機駕駛待抽血檢驗，肇事原因警方調查中。
據了解不幸喪生的閻姓重機騎士，他的IG帳號有1.5萬名粉絲追蹤，還自創服裝品牌並當起模特兒，但他也在IG上註明因疫情嚴重，工作室尚未開放。閻在IG展示許多騎乘重機的追焦照，顯示對重機的熱愛，中午的車禍現場，他騎乘的重機因強大衝撞力道斷成兩截，殘破的車身上還留有他的IG帳號，令人唏噓。
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