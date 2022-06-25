影／苗栗市經國路大型重機事故 33歲重機騎士網紅送醫不治

苗栗市經國路模型飛機場附近路段今天上午11點多發生大型重機車禍，33歲閻姓騎士送醫搶救仍不治，這起事故疑因大型重機失控撞上路邊停放的機車釀禍，造成1死2傷，車禍原因及責任仍待調查釐清。

苗栗警分局北苗派出所上午11時30分左右接獲報案，經國路12公里北上車道有大型重機與普通重機車發生交通事故，員警趕赴現場發現大型重機車騎士倒地意識不清，傷勢嚴重，經救護人員送醫搶救後不治，現場另有2名傷者送醫。

警方初步調查，車禍發生時，大型重機閻姓騎士沿經國路由南往北行駛，與同向停於路邊的普通重機19歲劉姓駕駛發生事故，普通重機駕駛酒測值0，大型重機駕駛待抽血檢驗，肇事原因警方調查中。