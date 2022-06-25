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18歲高中生自家浴室做實驗突氣爆 全身18%灼傷送醫急救
桃園楊梅1名18歲傅姓高中畢業生，今下午於自家浴室做特殊氣體實驗，不慎釀成氣爆意外發出巨響，傅生全身約有18%二度灼傷，經通報消防人員後送往林口長庚醫院急救中。
楊梅永美路上一處大樓今中午12時許，突然發生巨響，警、消人員獲報到場後發現傅生倒臥在浴室中，痛苦難耐直喊痛，經了解得知，原來是傅生在自家浴室做實驗時，不慎操作不當讓氣體外洩才釀成災禍。
消防人員初步檢傷發現，傅生雙手手掌及右膝二度灼傷，所幸意識清楚立即往林口長庚醫院執行清創手術。
消防人員表示，到場達浴室發現到處都有焦黑痕跡；傅生家人也說，兒子平時對化學化工相當感興趣，很熱愛在家或學校做實驗，今日在做什麼實驗不清楚，不過此事釀禍未來會更加注意安全問題，所幸未波及鄰居，但仍感到抱歉。
楊梅警分局指出，因傅生在醫院急救做手術，如何取得材料來源及是否有其他動機，將待他身體好轉再做筆錄進一步調查，消防人員也會調查釐清爆炸原因。
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