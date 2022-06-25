聽新聞
test
0:00 / 0:00

18歲高中生自家浴室做實驗突氣爆 全身18%灼傷送醫急救

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅1名18歲傅姓高中畢業生，今下午於自家浴室做特殊氣體實驗，不慎釀成氣爆意外發出巨響，傅生全身約有18%二度灼傷，經通報消防人員後送往林口長庚醫院急救中。

楊梅永美路上一處大樓今中午12時許，突然發生巨響，警、消人員獲報到場後發現傅生倒臥在浴室中，痛苦難耐直喊痛，經了解得知，原來是傅生在自家浴室做實驗時，不慎操作不當讓氣體外洩才釀成災禍。

消防人員初步檢傷發現，傅生雙手手掌及右膝二度灼傷，所幸意識清楚立即往林口長庚醫院執行清創手術。

消防人員表示，到場達浴室發現到處都有焦黑痕跡；傅生家人也說，兒子平時對化學化工相當感興趣，很熱愛在家或學校做實驗，今日在做什麼實驗不清楚，不過此事釀禍未來會更加注意安全問題，所幸未波及鄰居，但仍感到抱歉。

楊梅警分局指出，因傅生在醫院急救做手術，如何取得材料來源及是否有其他動機，將待他身體好轉再做筆錄進一步調查，消防人員也會調查釐清爆炸原因。

桃園楊梅1名18歲傅姓高中畢業生，今下午於自家浴室做特殊氣體實驗，不慎釀成氣爆意外發出巨響。情境示意圖。圖／Ingimage
桃園楊梅1名18歲傅姓高中畢業生，今下午於自家浴室做特殊氣體實驗，不慎釀成氣爆意外發出巨響。情境示意圖。圖／Ingimage

浴室 林口 氣爆

延伸閱讀

人妻遭公公嘴裡塞布浴室凌虐砍頭慘死 凶嫌動機曝光讓人心寒

暑熱將至防溺水 苗栗市祭水神祈福以「零溺斃」為目標

桃園大溪石化鐵皮工廠起火 消防迅速灌救無人傷亡

桃園一家6口新北瑞濱海域戲水 33歲男溺水送醫搶救不治

相關新聞

影／苗栗市經國路大型重機事故 33歲重機騎士網紅送醫不治

苗栗市經國路模型飛機場附近路段今天上午11點多發生大型重機車禍，33歲閻姓騎士送醫搶救仍不治，這起事故疑因大型重機失控撞...

18歲高中生自家浴室做實驗突氣爆 全身18%灼傷送醫急救

桃園楊梅1名18歲傅姓高中畢業生，今下午於自家浴室做特殊氣體實驗，不慎釀成氣爆意外發出巨響，傅生全身約有18%二度灼傷，...

屏東愛文芒果產季熱銷 農家照片遭盜用來詐騙

屏東愛文芒果進入採收旺季，愈來愈多潮費者透過網路下訂，警方發現，消費者會在臉書直接向果農留言下單，詐騙集團佯裝賣家或小編...

同工地做工…子見父鋼筋刺穿亡 疑踩空勞動部將查

基隆市七堵區堵南街一處建築工地，今天上午林姓工人工作時，從2樓高鷹架上摔落地面，被下方突出的2根鋼筋刺穿左胸，林男的兒子...

苗栗模型機場路段 大型重機衝撞事故3人傷

苗栗市經國路模型飛機場附近路段今天接近中午時發生大型重機車禍，一輛大型重機行經事故路段時，疑似高速撞上路邊停放的機車而失...

不滿友人和妻有曖昧 醋夫設局邀唱鎖廁所痛毆

高雄市一名林姓男子，懷疑鄭姓友人和妻子有曖昧，林男醋勁大發，昨設局邀約鄭男至鼓山區一間KTV歡唱，結果鄭男一進包廂，連麥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。