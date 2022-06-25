一句「看XX」引發衝突刺人 萬華警4小時逮人

台北市西門町日前發生一起傷害案，丁姓男子（30歲）和吳姓少年（17歲）因互看不順眼，在漢中街發生衝突，丁男拿美工刀刺了少年腹部一刀，遭警方循線逮捕。

轄區警方指出，丁姓男子22日深夜和女友約會，兩人搭乘計程車時吵架，行經西門町，女友暴怒直接下車離去。丁男在計程車內還在火大，這時吳姓少年經過，兩人對看一眼。

吳姓少年不滿丁姓男子眼神，嗆聲一句：「看三小！」，還衝到計程車旁要將丁姓男子拉出計程車；丁姓少年拿出隨身攜帶美工刀，朝少年腹部刺一刀，少年捂住腹部蹲在路旁，丁男示意計程車司機趕快離開。

萬華警分局獲報後展開追查，調閱路口監視器，4個多小時後在延平北路循線逮捕丁男，丁男坦承行兇，但強調吳姓少年先惹事，衝進計程車要拉他，他因和女友吵架一時火大，才因此自衛拿刀反擊，警方訊後依傷害罪嫌送辦。