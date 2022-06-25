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不滿友人和妻有曖昧 醋夫設局邀唱鎖廁所痛毆

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名林姓男子，懷疑鄭姓友人和妻子有曖昧，林男醋勁大發，昨設局邀約鄭男至鼓山區一間KTV歡唱，結果鄭男一進包廂，連麥克風都還沒拿到手，就被林男夥同4名友人教訓，又關進廁所痛毆，警方獲報趕抵，從廁所內救出鄭男，並逮捕林等5男，依妨害秩序及傷害罪嫌送辦。

警方調查，林姓男子（32歲）因認為鄭姓友人（23歲）和妻子有曖昧，有意無意放話想追求妻子，打翻醋罈子，昨晚深夜設局邀約鄭男至鼓山區一間KTV歡唱；鄭男不疑有他，深夜近11時許，前往相聚歡唱。

豈料，鄭男一走進包廂，連麥克風都還沒拿到手、唱到歌，林男就嗆問鄭：「是不是要追我老婆？」鄭男嚇壞，還來不及解釋，就被林男及其4名友人出手教訓，隨後又被關進廁所痛毆，KTV員工聽到包廂內有打架爭執聲音報警。

轄區鼓山警分局警方火速趕抵，林男等5人還來不及逃跑就逮，警方從廁所內救出被毆傷的鄭男，幸傷勢不嚴重，由於鄭男堅持提告，警詢後，依傷害罪及妨害秩序罪嫌將林男等5人送辦。

高雄林姓男子因不滿鄭姓友人和妻有曖昧，醋勁大發，設局邀約鄭男至KTV歡唱，和4名友人將鄭男痛毆，被警方逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
高雄林姓男子因不滿鄭姓友人和妻有曖昧，醋勁大發，設局邀約鄭男至KTV歡唱，和4名友人將鄭男痛毆，被警方逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
林男等5人還來不及逃跑，在KTV包廂內被趕抵的警方逮捕。記者石秀華／翻攝
林男等5人還來不及逃跑，在KTV包廂內被趕抵的警方逮捕。記者石秀華／翻攝

KTV 傷害罪

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