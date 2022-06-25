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懸缺多時未遴補 台南消防局：遞補第一線人員優先
監察院報告指出，台南市第一線消防員額懸缺多時未遴補，引發關切，經消防局了解，指報告所提缺額未遴補為會計、人事室科員及火調科技士3名，非第一線執行救災救護隊員，消防局說，以遞補警消人員為優先，補滿預算員額後再補齊火調科技士，另會計、人事室科員由市府統一派任。
消防局指出，台南市自合併初期，消防人員從886人，至今年現有員額1176人，已增加290人，雖在人力上有大幅的增加，但仍不足。
消防局表示，為因應消防署「釋字785號解釋勤休調整案」會議決議，消防局積極配合規畫提前自今年6月1日起全面實施兩班制(勤1休1或勤2休2)，超前消防署所訂今年10月31日的實施期程。
同時，向消防署請增編制員額477人，預計今年完成修編，已函報消防署人力增補計畫，擬將477人分15年(112年-126年)進用，平均每年請增31至32人，並配合每年公務人員特種考試一般警察人員考試消防警察人員類科錄取名額及中央警察大學、台灣警察專科學校招生名額，逐年提報人力。
消防局認為，台南市先天財政條件屬六都之末，但市長黃偉哲及市府團隊、市議會均年年支持各式消防裝備、車輛、器材等增購或更新，經統計六都內，台南市每位消防人員運用的預算經費屬六都第2，僅次於台北市，可見台南市對於消防工作的支持與認同。
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