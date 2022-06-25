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影／誆騙誤設成付費會員 女ATM解設遭騙6萬4

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區王姓女子，日前接到自稱是某科網客服人員，誆以誤將她帳號設為付費會員，要求王女依指示操作解除設定。王女不疑有他先用手機上網操作，匯出6萬4千多元，因網匯有上限，王女欲再超商ATM解設，後方民眾直覺有異報警，最後警民聯手勸說，成功阻止王女再匯14萬。

據了解，王姓女子（22歲）目前仍是學生。上周四（16日）晚上8時24分許，王女在家接到一通，自稱是紫微科技網之網站客服人員來電，對方誆騙王女，因網站疏忽誤將王女的帳號設定為付費會員，希望王女依指示到就近的ATM操作解除設定。

王女接後不疑有他，先拿出手機上網連至網路銀行，並依詐團指示操作，當下轉出6萬4196元台幣，王女有疑詢問對方，詐團表示正是正常程序，之後解除設定完成，會轉回王女所匯出金額。

因網路銀行匯款有上限，王女再至附近便利商店ATM，準備領出14萬元，再轉存至指定帳戶，過程中，王女因邊說電話邊操作ATM，引起準備領錢的呂、何、陳3民眾關切，經詢問直覺王女應該是遇到詐騙，趕緊請王女暫停依對方指示操作外，隨即報警協處。

警方獲報趕抵現場，現場詢問王女之後，向其表示應是遭到詐騙，經3民與警以實際案例不斷苦勸，最後王女才放棄繼續操作，成功攔阻王女險匯出14萬元台幣。

警民聯手成功勸阻王女再被騙匯14萬元。記者曾伯愷／翻攝
警民聯手成功勸阻王女再被騙匯14萬元。記者曾伯愷／翻攝
王女到便利商店ATM操作解除設定，被騙6萬4千多元。記者曾伯愷／翻攝
王女到便利商店ATM操作解除設定，被騙6萬4千多元。記者曾伯愷／翻攝

詐騙 超商

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