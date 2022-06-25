失聯30多年跨海尋親 員警海底撈針終於讓雙方空中連線

失散30多年堂兄弟寫信來台跨海尋親，台南永康警分局僅憑藉一紙尋親書拼湊瑣碎線索，克服疫情及時空限制，透過通話讓時隔數十年兩家人順利相認，讓尋親人感動萬分，銘記於心。

員警表示，六月初分局收到來自對岸安徽省的國際包裹，內有一封尋親書，希望永康分局能為他找尋失散多年的堂弟一家人，信中提到原本堂弟堂妹一家人年幼時仍有時會追隨伯父返鄉探親，家人間也在當時建立深厚情感。

可惜1999年伯父因故病逝台南，兩家人也因此失去聯繫，轉眼30多年過去了，尋親人年近七旬自覺時日不多，對於親人的思念與日俱增，「心中唯一感慨就是這麼多年無從知曉親人是否安好，因此撰寫跨海尋親信，懇求永康分局協助找到失聯親友」。

永康派出所表示，警員林忠毅循著信件上瑣碎訊息，前往實地及永康區建國里長鍾國寶服務處訪查，才知道原記載處所早在已改建成大型停車場，原住戶已各自搬離；即便如此林忠毅仍未放棄，透過警用系統交叉比對歷史資料，過濾上千筆資料確認身分後，尋求台東縣警局協助成功聯繫上尋親對象親屬，並輾轉得知被尋找的當事人已離世。

為克服疫情及時空限制，林忠毅透過三方通話方式讓跨海尋親空中連線，成功完成使命，對於警方的熱心積極協助，尋親人所屬親屬既感動又感激，並表示「這分大恩大德永遠銘記」。