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失聯30多年跨海尋親 員警海底撈針終於讓雙方空中連線

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

失散30多年堂兄弟寫信來台跨海尋親，台南永康警分局僅憑藉一紙尋親書拼湊瑣碎線索，克服疫情及時空限制，透過通話讓時隔數十年兩家人順利相認，讓尋親人感動萬分，銘記於心。

員警表示，六月初分局收到來自對岸安徽省的國際包裹，內有一封尋親書，希望永康分局能為他找尋失散多年的堂弟一家人，信中提到原本堂弟堂妹一家人年幼時仍有時會追隨伯父返鄉探親，家人間也在當時建立深厚情感。

可惜1999年伯父因故病逝台南，兩家人也因此失去聯繫，轉眼30多年過去了，尋親人年近七旬自覺時日不多，對於親人的思念與日俱增，「心中唯一感慨就是這麼多年無從知曉親人是否安好，因此撰寫跨海尋親信，懇求永康分局協助找到失聯親友」。

永康派出所表示，警員林忠毅循著信件上瑣碎訊息，前往實地及永康區建國里長鍾國寶服務處訪查，才知道原記載處所早在已改建成大型停車場，原住戶已各自搬離；即便如此林忠毅仍未放棄，透過警用系統交叉比對歷史資料，過濾上千筆資料確認身分後，尋求台東縣警局協助成功聯繫上尋親對象親屬，並輾轉得知被尋找的當事人已離世。

為克服疫情及時空限制，林忠毅透過三方通話方式讓跨海尋親空中連線，成功完成使命，對於警方的熱心積極協助，尋親人所屬親屬既感動又感激，並表示「這分大恩大德永遠銘記」。

永康分局長甘炎民表示，感謝同仁積極協助民眾找到失聯親屬，尤其是跨海尋親絕非易事，並突破重重關卡及疫請的考驗，利用科技跨越時空，一解尋親人思親之苦，充分展現警察專業及熱情。

失聯30多年跨海尋親，員警海底撈針終於讓雙方空中連線。記者周宗禎／翻攝
失聯30多年跨海尋親，員警海底撈針終於讓雙方空中連線。記者周宗禎／翻攝
失聯30多年跨海尋親，員警海底撈針終於讓雙方空中連線。記者周宗禎／翻攝
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失聯30多年跨海尋親，員警海底撈針終於讓雙方空中連線。記者周宗禎／翻攝
失聯30多年跨海尋親，員警海底撈針終於讓雙方空中連線。記者周宗禎／翻攝
失聯30多年跨海尋親，員警海底撈針終於讓雙方空中連線。記者周宗禎／翻攝
失聯30多年跨海尋親，員警海底撈針終於讓雙方空中連線。記者周宗禎／翻攝

疫情 台南 警察

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