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基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡 兒目睹呼救

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基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡 兒目睹呼救

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡。記者游明煌／翻攝
基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡。記者游明煌／翻攝

基隆市七堵區堵南街一處建築工地，今天上午一名林姓工人工作時，從2樓高鷹架上摔落地面，剛好落點位置有2根突出的鋼筋，左胸被刺穿，傷勢嚴重，送基隆長庚醫院搶救不治。警方已報請檢方相驗，調查事故原因。

基隆市政府社會處表示，是否涉及工安意外，已了解中，已通報勞動部職安署，後續接手職災個案管理服務。

基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡。記者游明煌／翻攝
基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡。記者游明煌／翻攝

基隆市消防局表示，今天上午10時許接獲工地人員報案指出，有人在工地摔落被鋼筋插入受傷。救護車趕至堵南街一處預售屋工地後，林姓男子倒在路邊待救，現場沒有呼吸、心跳，緊急CPR急救，送基隆長庚醫院救治。

消防人員指出，工地人員告知，林男約在2樓高的鷹架跌落，工作內容不知，墜落地點有2根鋼筋突出的刺入胸部。消防人員檢視發現，鋼筋刺入林男左胸，2根鋼筋相距約5公分左右，距離很靠近。

消防人員表示，林男墜地時最先發現的是他的兒子，他的兒子大叫，其他工人在別處工作，聽到聲音都嚇大一大跳衝到現場，工人見情況危及，先用油壓剪剪斷2根鋼筋，再將人抬到工地旁，救護車趕至救援送醫。

基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡，兒目睹呼救。記者游明煌／翻攝
基隆工人建築工地2樓鷹架墜落2鋼筋刺穿亡，兒目睹呼救。記者游明煌／翻攝

基隆 救護車

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