澎湖東吉海域潛水客失蹤 海、空持續搜救中

新北市民王姓男子昨天與朋友搭快船，在澎湖東吉嶼海域潛水，下水半小時後卻沒再回到船上，海巡署第13巡防區指揮部接獲報案，立即動員搜救，但截至今天中午，海、空搜尋22小時，仍未見人影，潛水客生死未卜。海巡署表示，會持續搜救72小時。

快艇船長報案向海巡人員說，昨天下午快艇載潛水客由東吉港出港，前往東西吉海域潛水，其中王姓遊客下水30分鐘後沒回船上，四處找不到人影，才趕緊報案救人。

海巡署第十三巡防區指揮部於昨天下午2點52分接獲報案，立即指揮澎湖海巡隊編號「3503」、「3539」2艘巡防艇，趕往東西吉海域搜救，並申請空偵機前往該海域搜尋。