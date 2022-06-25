快訊

連戰出院返家休養 連辦：恢復良好 感謝台大醫院及社會關心

影／男友為躲罰單甩飛她 嫩妹爆氣拜託警方罰雙倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

六旬婦落水被救起不發一語 警將調查原因

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名六旬婦人今天上午疑似失足跌落芳苑鄉王功大排，被民眾發現載浮載沈，通報海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所，所長林政賢穿救生裝備下水救人，她被拉上岸後一語不發但意識清楚沒受傷，消防局芳苑分隊送往彰濱秀傳醫院救治。

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所長林政賢說，今（25）上午6點，接獲民眾通報有1名婦女跌落王功大排，距離王功安檢所後方約60公尺，他和岸巡人員帶著救生救難裝備趕往案發地點，並通報彰化縣消防局第四大隊芳苑分隊、芳苑警分局王功派出所到場派員協助。

相關人員到達這名婦女落水的王功大排岸邊，看見她載浮載沉，王政賢穿著裝備下水游近和一把拉住她，用水游向岸邊，熱心民眾已在岸邊等候，王政賢拉著婦女接近時，眾人七手八腳拉起他們兩人，安檢所岸巡人員提供毛毯給這名婦女保溫，初步檢查意識清楚無外傷，可是問話這名婦女都不回答。

芳苑警分局王功派出所表示，這名婦女年約六旬，被救起後，家人趕到關心，都去彰濱秀傳醫院，警方將調查婦女落水的真正原因。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所救起落水婦人。圖／第三岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所救起落水婦人。圖／第三岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所下水救起載浮載沈的婦人。圖／第三岸巡隊提供
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所下水救起載浮載沈的婦人。圖／第三岸巡隊提供

安檢 海巡署

延伸閱讀

桃園南埔市民活動中心啟用 優質關懷據點和多功能空間

影／要踩剎車卻踩成油門！　新竹轎車撞騎士後再暴衝300公尺撞護欄掉大排

展力挺決心 桃議員掛首面合體看板：市長要善政

中職／台鋼首年戰力需40人 測試會找「檯面下」好手

相關新聞

高雄維修遠洋漁船竄火煙 機艙燃燒工人急撤退

高雄市旗津區新光造船廠一艘維修中的遠洋漁船，今天上午9時許突然傳出火警，濃煙從第二層船艙飄出，船上維修人員緊急撤退，消防...

持BB槍射擊逃跑寵物雞涉虐之嫌 警依法送辦

有民眾發現本月21日中壢環北路停車場，有不明人士持BB槍射擊放養的寵物雞，懷疑有虐待之嫌，因此向警方報案，經調閱監視器發...

高雄岡山死亡車禍 外籍女騎單車外出慘遭砂石車碾斃

高雄岡山今天上午7時30分一名外籍女子騎單車外出，行經嘉新路與岡山路口時，遭28歲楊姓男子駕駛的砂石車碾斃，有無酒駕情事...

高雄警頂烈陽撐Hello Kitty傘 反差萌背後有洋蔥

高雄近日艷陽高照，一名70歲謝姓老翁騎機車和計程車擦撞倒地受輕傷，在等待救護車時，左營警分局新莊派出所巡佐舒新民擔心謝翁...

六旬婦落水被救起不發一語 警將調查原因

彰化縣一名六旬婦人今天上午疑似失足跌落芳苑鄉王功大排，被民眾發現載浮載沈，通報海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所，所長林...

澎湖東吉1人潛水失聯 海空全力搜尋中

來自新北的王姓男子昨天在澎湖望安東吉海域潛水失聯未歸。海巡展開海空搜尋，截至今天午前仍無進一步發現，仍持續擴大搜尋中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。