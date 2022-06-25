六旬婦落水被救起不發一語 警將調查原因

彰化縣一名六旬婦人今天上午疑似失足跌落芳苑鄉王功大排，被民眾發現載浮載沈，通報海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所，所長林政賢穿救生裝備下水救人，她被拉上岸後一語不發但意識清楚沒受傷，消防局芳苑分隊送往彰濱秀傳醫院救治。

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所長林政賢說，今（25）上午6點，接獲民眾通報有1名婦女跌落王功大排，距離王功安檢所後方約60公尺，他和岸巡人員帶著救生救難裝備趕往案發地點，並通報彰化縣消防局第四大隊芳苑分隊、芳苑警分局王功派出所到場派員協助。

相關人員到達這名婦女落水的王功大排岸邊，看見她載浮載沉，王政賢穿著裝備下水游近和一把拉住她，用水游向岸邊，熱心民眾已在岸邊等候，王政賢拉著婦女接近時，眾人七手八腳拉起他們兩人，安檢所岸巡人員提供毛毯給這名婦女保溫，初步檢查意識清楚無外傷，可是問話這名婦女都不回答。

芳苑警分局王功派出所表示，這名婦女年約六旬，被救起後，家人趕到關心，都去彰濱秀傳醫院，警方將調查婦女落水的真正原因。