遇高雄傳奇霍爾移動城堡 騎士險遭碰瓷訛詐

1名陳姓男子騎腳踏車收集回收物，在巷內遇施姓男子騎機車靠近，突然滿是收回物的腳踏車側翻，他堅稱是閃避機車才摔倒，左腳擦傷，要求醫藥費，並報警處理。事故行車記錄影像經貼網，稱騎士遇到「高雄傳奇霍爾移動城堡」，警方發覺雙方並沒碰撞，將陳依詐欺罪移送法辦。

據了解，昨天下午3時40分許，施姓男子（38歲）騎機車經過高雄市苓雅區苓雅一路410巷，一轉彎，就遠遠看見陳姓男子（50歲），因腳踏車載滿收回物，突然翻倒，但陳牽妥腳踏車，竟說是要閃避施姓男子，害他摔倒，左小腳擦傷，要求施賠償他500元醫藥費。施不從，陳即報警，高雄市警苓雅分局員警到場，以車禍事處理。

警方對雙方酒測，發現陳酒後騎腳踏車，依違反道路交通管理處罰條例舉發，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。施將影像貼網，網友稱他遇到「高雄傳奇霍爾移動城堡」、「碰瓷」。