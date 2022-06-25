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遇高雄傳奇霍爾移動城堡 騎士險遭碰瓷訛詐

聯合報／ 記者林保光／即時報導

1名陳姓男子騎腳踏車收集回收物，在巷內遇施姓男子騎機車靠近，突然滿是收回物的腳踏車側翻，他堅稱是閃避機車才摔倒，左腳擦傷，要求醫藥費，並報警處理。事故行車記錄影像經貼網，稱騎士遇到「高雄傳奇霍爾移動城堡」，警方發覺雙方並沒碰撞，將陳依詐欺罪移送法辦。

據了解，昨天下午3時40分許，施姓男子（38歲）騎機車經過高雄市苓雅區苓雅一路410巷，一轉彎，就遠遠看見陳姓男子（50歲），因腳踏車載滿收回物，突然翻倒，但陳牽妥腳踏車，竟說是要閃避施姓男子，害他摔倒，左小腳擦傷，要求施賠償他500元醫藥費。施不從，陳即報警，高雄市警苓雅分局員警到場，以車禍事處理。

警方對雙方酒測，發現陳酒後騎腳踏車，依違反道路交通管理處罰條例舉發，可處1200元以上、2400元以下罰鍰。施將影像貼網，網友稱他遇到「高雄傳奇霍爾移動城堡」、「碰瓷」。

警方檢視施姓男子提供的行車記錄影像，發覺陳騎腳踏車以雙腳推地沿苓雅一路410巷滑行，施在巷子內轉彎一見到他，便立即減速煞車，雙方並沒碰撞，認為陳姓男子疑以「假車禍」詐欺之嫌，主動聯繫施提出詐欺告訴，並即通知陳到案說明，將陳依詐欺罪罪移送高雄地檢偵辦。

陳姓男子向警方堅稱閃避機車才摔倒，但事後被警方依詐欺罪嫌移送法辦。記者林保光／翻攝
陳姓男子向警方堅稱閃避機車才摔倒，但事後被警方依詐欺罪嫌移送法辦。記者林保光／翻攝
陳姓男子的腳踏車翻倒，向警方稱閃避機車才摔倒，事後被警方依詐欺罪嫌移送法辦。圖／擷自網路社會事新聞影像
陳姓男子的腳踏車翻倒，向警方稱閃避機車才摔倒，事後被警方依詐欺罪嫌移送法辦。圖／擷自網路社會事新聞影像
陳姓男子的腳踏車翻倒，向警方稱閃避機車才摔倒，事後被警方依詐欺罪嫌移送法辦。圖／擷自網路社會事新聞影像
陳姓男子的腳踏車翻倒，向警方稱閃避機車才摔倒，事後被警方依詐欺罪嫌移送法辦。圖／擷自網路社會事新聞影像

腳踏車 詐欺 車禍

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