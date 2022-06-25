嬰兒哭聲查異常 新北六警獲頒高風險安全網獎

新北市高風險家庭中心推動「全齡高風險家庭整合型安全網服務計畫」，結合警察局、社會局、教育局、民政局、衛生局、勞工局、消防局等跨局處單位，共同關懷社會潛藏的脆弱家庭，適時伸援，獲得市民相當高的評價，新北市副市長謝政達昨天頒獎表揚31名有功人員，新北市警局共6名員警獲獎。

三峽警分局家防官丁銘妮查訪轄內脆弱家庭，發現孩童母親屢次阻止兒子上學，甚至拒絕員警查訪，私下訪查發現孩童身上有新舊傷痕，儘管母親聲稱是跟同學打架造成，丁銘妮憑著擔任家防官的細心與警覺性，發現傷痕較像是器皿切割，主動與學校訪視並進行兒少保護通報，發揮高度敏銳及熱誠，也聯繫社政單位給予孩童協助，成功幫助這名幼童順利就學。

新莊警分局中港所員警林采靜從一通民眾報案電話，發現疑似有新生兒受虐，為確保嬰童安全，立即通報並完成緊急安置手續，最令人感動的是林采靜完成安置，主動與父母親溝通，傾聽雙方訴求，發揮女性溫柔特質，勸以孩子利益為最大考量，發揮同理心及耐心，成功化解一起家庭問題。

海山警分局家防官林健鑫從一則臉書發現一名母親在敘述小孩返家時，遇到陌生男子揚言要拿刀殺人，立即主動前往檢視該國小周遭的治安及交通熱點，同時調閱監視器影像，果然發現一名可疑男子，比對後鎖定身分，通知到案後將全案移送偵辦，發揮警察的敏銳度，確保幼童上下學安全，也讓家長讚不絕口。