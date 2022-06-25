失聯移工躲洗蔥場、工地賺錢 雲林專勤隊逮14人送辦

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊獲報，二崙、虎尾有工廠及工地分別傳出疑有聘僱失聯移工非法工作情形，警方等多單位成立聯合稽查小組，果真查獲7名失聯移工，經詢6名非法雇主及1名非法仲介後，全案依違反就業服務法函送縣府裁罰。

據了解，雲林專勤隊日前接獲檢舉，二崙鄉一處洗蔥工廠有4名外籍移工非法工作，稽查人員上門，發現這4人正在洗蔥，當事移工見狀神情變異，手足無措當場露餡，原地就逮，經查身分後確認均是失聯移工，全數帶回隊部依規定處置。

稽查人員接續到虎尾鎮一處大型建築工地，寬廣的工地增加查緝難度，稽查人員兵分三路搜查各樓層，有3名失聯移工以為躲藏在廢棄木板堆中不易被發現，沒想到因酷熱難耐而暴露行蹤遭逮。

雲林縣專勤隊長鄧宇哲說，防疫期間查緝工作不間斷，非法外來人口及國人勿心存僥倖，凡聘僱、媒介或容留失聯移工、其他非法外來人口從事工作，即違反就業服務法，可處15萬元至75萬元罰鍰。