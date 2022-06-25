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失聯移工躲洗蔥場、工地賺錢 雲林專勤隊逮14人送辦

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊獲報，二崙、虎尾有工廠及工地分別傳出疑有聘僱失聯移工非法工作情形，警方等多單位成立聯合稽查小組，果真查獲7名失聯移工，經詢6名非法雇主及1名非法仲介後，全案依違反就業服務法函送縣府裁罰。

據了解，雲林專勤隊日前接獲檢舉，二崙鄉一處洗蔥工廠有4名外籍移工非法工作，稽查人員上門，發現這4人正在洗蔥，當事移工見狀神情變異，手足無措當場露餡，原地就逮，經查身分後確認均是失聯移工，全數帶回隊部依規定處置。

稽查人員接續到虎尾鎮一處大型建築工地，寬廣的工地增加查緝難度，稽查人員兵分三路搜查各樓層，有3名失聯移工以為躲藏在廢棄木板堆中不易被發現，沒想到因酷熱難耐而暴露行蹤遭逮。

雲林縣專勤隊長鄧宇哲說，防疫期間查緝工作不間斷，非法外來人口及國人勿心存僥倖，凡聘僱、媒介或容留失聯移工、其他非法外來人口從事工作，即違反就業服務法，可處15萬元至75萬元罰鍰。

鄧宇哲強調，若5年內再犯將涉刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金；民眾若有發現不法，請踴躍向雲林縣專勤隊05-5346119檢舉，打擊不法。

移民署雲林縣專勤隊聯合稽查人員在虎尾鎮一處大型建築工地的廢棄木板堆中逮到失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
移民署雲林縣專勤隊聯合稽查人員在虎尾鎮一處大型建築工地的廢棄木板堆中逮到失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
移民署雲林縣專勤隊聯合稽查人員在虎尾鎮一處大型建築工地的廢棄木板堆中逮到失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
移民署雲林縣專勤隊聯合稽查人員在虎尾鎮一處大型建築工地的廢棄木板堆中逮到失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
移民署雲林縣專勤隊聯合稽查人員在虎尾鎮一處大型建築工地的廢棄木板堆中逮到失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
移民署雲林縣專勤隊聯合稽查人員在虎尾鎮一處大型建築工地的廢棄木板堆中逮到失聯移工。記者陳苡葳／翻攝
移民署雲林縣專勤隊聯合稽查人員在二崙鄉一處洗蔥工廠逮到4名非法工作的外籍移工。記者陳苡葳／翻攝
移民署雲林縣專勤隊聯合稽查人員在二崙鄉一處洗蔥工廠逮到4名非法工作的外籍移工。記者陳苡葳／翻攝

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