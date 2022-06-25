影／男友為躲罰單甩飛她 嫩妹爆氣拜託警方罰雙倍

桃園一名池姓男子昨天騎車載女友出門，因紅燈右轉被警察發現，竟催油門跑給警察追，過彎時摔飛女友也不停車關心，讓女友爆氣想主動提供車牌號碼，還拜託警方罰金開雙倍。

警方指出，池姓男子是昨天下午在桃園區中正路、同德二街口違規，恰巧被巡邏的埔子派出所女警黃偲瑀發現，但他不理女警鳴笛示意停車，反而加速鑽進小巷逃逸，結果在過彎時甩飛女友。

池的女友因為重心不穩跌坐在地，雙腳因為磨擦地面破皮，腳踝也輕微扭傷，起身後走路一拐一拐。女警見狀馬上停車關心傷勢，詢問對方得知池男僅為了避免挨罰而逃跑，2人都覺得傻眼。

池男的女友表示，她當時有勸池男停車，沒想到他越騎越快，不知道在想什麼；講到這裡，她越想越氣，反問員警有沒有看清楚池男車牌，並表示願意提供男友資料給警方舉發，希望警方從嚴懲處，開雙倍罰金。