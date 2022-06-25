持BB槍射擊逃跑寵物雞涉虐之嫌 警依法送辦

有民眾發現本月21日中壢環北路停車場，有不明人士持BB槍射擊放養的寵物雞，懷疑有虐待之嫌，因此向警方報案，經調閱監視器發現，60歲的蔡姓男子於自家頂樓放養9隻寵物雞，因3隻放出時不慎飛走，才持BB槍射擊帶回，因做法實屬不當，警詢後依違反社維法及動保法函送偵辦。

21日下午4時許，有民眾發現蔡男持BB槍射擊寵物雞，憤而出面喝斥並通知警方，警方獲報後循線追查嫌疑人，23日下午4時許，蔡男到案說明。

蔡男表示，他於自家5樓頂飼養9隻日本觀賞雞，原關在籠子內不定時放出來活動，怎料21日下午4時許飛走3隻，蔡男便攜帶日前購買的BB槍下樓尋覓，於環北路停車場內的花圃中找到並以BB槍射擊，最後只抓到2隻，只抓到2隻雞，1隻不知去向。

蔡男稱為了好玩，才會拿槍用BB彈射向所飼養逃跑的日本觀賞雞；警詢後蔡男依違社會秩序維護法函送偵辦，另射擊寵物雞，屬虐待傷害動物，經調查待相關行為人筆錄及影片事證提供動保處查處，將依違反動保法第6條處以罰鍰。

依現行動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，動保法第25條則規定若違反動保法第6條，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。