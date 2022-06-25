阿伯你為什麼不走廣告現實翻版 大安警護腳麻翁回家

數年前電視出現一則藥商的廣告，一名老人在火災中被消防員背起來救出火場，男記者衝上前詢問：阿伯，都火災了你怎麼還不走？是有什麼訴求嗎？阿伯白眼記者：我為什麼不願意走？腳麻了是要怎麼走？想不到類似情節卻在現實中上演。

台北市大安警分局敦化南路派出所警員張哲維、陶世恩，日前上午10時許擔服巡邏勤務時接獲110通報，大安區敦化南路路中疑似有老人行動不便無法行走，張等2員隨即前往查處。

警方趕到現場，詢問沈姓老翁（約80歲）怎麼回事？老翁說他長期患有血液循環不良症狀，早上原本服用過藥物，但他可能前往市場買菜，一時耽擱太久，導致藥效已過，全身沒力雙腳發麻無法行走，受困在敦化南路中分隔島動彈不得。

員警顧慮沈姓老翁不良於行，由陶員協助提取購物菜車，張員攙扶沈姓老翁行走回馬路邊，現場雨勢較大，經由老翁同意後，由張等2員駕駛巡邏車載他返回忠孝東路四段住處。沈姓老翁返家後，家人頻頻感謝警方及時伸出援手，讚美2名員警堪為人民保母。