高雄警頂烈陽撐Hello Kitty傘 反差萌背後有洋蔥

高雄近日艷陽高照，一名70歲謝姓老翁騎機車和計程車擦撞倒地受輕傷，在等待救護車時，左營警分局新莊派出所巡佐舒新民擔心謝翁中暑，在烈陽下，撐起百貨公司贈送的Hello Kitty傘來店禮，替謝翁遮擋烈陽，「裝可愛」的舉動成了台灣最美麗風景。

警方指出，謝姓老翁23日下午4時許，騎機車外出，途經左營區群英和新下街口時，和一輛計程車發生擦撞，謝翁當場人車倒地，所幸僅手腳受輕微擦傷，左營警分局新莊所巡佐舒新民及警員王琨獲報，立即前往車禍現場處理，警方在現場指揮交通，避免二次交通事故發生。

當時因烈陽高照，巡佐舒新民見謝翁坐在馬路上，等待救護車，擔心他中暑，隨即至警車拿了一把印有Hello Kitty的陽傘替謝翁遮陽，由於陽傘傘面全是可愛的Hello Kitty圖案，舒警身穿警服、挺著微微啤酒肚，表情略顯尷尬的熱心替謝翁遮陽的舉動，成了民眾眼裡可愛的反差萌，直呼「警察好可愛、好貼心」。