聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄警頂烈陽撐Hello Kitty傘 反差萌背後有洋蔥
高雄近日艷陽高照，一名70歲謝姓老翁騎機車和計程車擦撞倒地受輕傷，在等待救護車時，左營警分局新莊派出所巡佐舒新民擔心謝翁中暑，在烈陽下，撐起百貨公司贈送的Hello Kitty傘來店禮，替謝翁遮擋烈陽，「裝可愛」的舉動成了台灣最美麗風景。
警方指出，謝姓老翁23日下午4時許，騎機車外出，途經左營區群英和新下街口時，和一輛計程車發生擦撞，謝翁當場人車倒地，所幸僅手腳受輕微擦傷，左營警分局新莊所巡佐舒新民及警員王琨獲報，立即前往車禍現場處理，警方在現場指揮交通，避免二次交通事故發生。
當時因烈陽高照，巡佐舒新民見謝翁坐在馬路上，等待救護車，擔心他中暑，隨即至警車拿了一把印有Hello Kitty的陽傘替謝翁遮陽，由於陽傘傘面全是可愛的Hello Kitty圖案，舒警身穿警服、挺著微微啤酒肚，表情略顯尷尬的熱心替謝翁遮陽的舉動，成了民眾眼裡可愛的反差萌，直呼「警察好可愛、好貼心」。
左營警分局表示，巡佐舒新民（52歲） 從警已33年，對於撐著可愛的Hello Kitty陽傘替謝翁遮陽一事，舒警表示，當時沒有想很多，只是怕謝翁曬太陽會不舒服，才撐起陽傘遮傘，幸好謝翁傷勢輕微無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言