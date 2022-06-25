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影／屏東7旬婦郵局提款80萬 家裡要裝潢露餡險失老本

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣東港鎮70歲莊姓婦人22日接到假檢察官詐騙電話，以為個人帳戶資料遭人盜用涉及刑案，到東港郵局提領80萬元，行員見婦人神色有異通報警方，婦人稱是要付款給裝潢公司，堅持自己沒有被騙，還抱怨行員、警察管太多。

警方和婦人在台中工作的兒子合力勸說，將現金暫存派出所槍械室內保險櫃，母子昨天到派出所領回，感謝及時阻詐。

東港分局東濱派出所長李俊宏說，22日下午3時接獲東港鎮中正路郵局反映有民眾疑似接獲詐騙，表示有名婦人提領金額龐大，即使銀行行員苦口婆心勸說，仍堅持提領現金80萬元，林姓經理關懷提問察覺有異，於是通報警方到場勸說阻詐；員警到場了解，莊姓婦人表示家裡正在裝潢，是要提錢付款給裝潢公司，堅持自己沒有被騙。

員警靈機一動，先將莊婦帶回東濱派出所休息，因時值郵局已下班，員警說明此為常見假冒檢警監管金錢之詐騙手法，勸誡勿輕信上當，先將莊女提領的金錢暫存於派出所槍械室內保險櫃，由警方代為保管，並聯繫在台中工作的兒子，得知家中並裝修，合力解釋說明，莊婦這才沒掉入詐騙集團設下的圈套。

警方說，莊婦接到假檢察官電話，指個資遭販毒集團盜用涉及重大刑案，需交付80萬元給檢察官擔保，並稱將派員前來領取並代為保管，等案件釐清後再發還，否則會管收坐牢；詐騙集團也知道郵局職員會對年長者關懷提問，在電話中指導婦人，於匯款時向郵局職員佯稱是要匯款給裝潢工人，婦人也依詐騙集團的「教戰手則」回答，反而露餡。

東港警分局長張世儒說，詐騙手法推陳出新，常利用與民眾生活相關的議題行騙，法院、檢察官及警察不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，也不會要求到超商接收傳真公文，詐騙集團雖然花招百出但不變的目的就是為了要騙取民眾財物，若接到疑似詐騙電話，可撥打165或110向警政單位諮詢。

7旬莊姓婦人到東港郵局提領80萬元，行員見婦人神色有異通報警方，婦人稱是要付款給裝潢公司，堅持自己沒有被騙，還抱怨行員、警察管太多。記者潘欣中／翻攝
7旬莊姓婦人到東港郵局提領80萬元，行員見婦人神色有異通報警方，婦人稱是要付款給裝潢公司，堅持自己沒有被騙，還抱怨行員、警察管太多。記者潘欣中／翻攝

詐騙集團 東港 郵局

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