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台南大內「三寶」常遭覬覦 警民合作防竊今年不再被偷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市大內區「三寶」酪梨、木瓜及芒果因氣候土壤得天獨厚，品質優異賣得好，卻也常引來小偷覬覦；尤其正值大內酪梨產季、一台斤可賣到120多元，往年不時傳出「被小偷搶先收成」，警方結合巡守隊、民防義警巡邏果園，今年至今未再傳竊案。

善化分局表示，大內分駐所、頭社派出所平日即編排護農、護果勤務，在各處產業道路上巡邏。日前在內郭里酪梨樹產業道路巡邏，發現可疑人盤查，意外查獲通緝犯。

在二溪里偏僻廢棄工寮，發現去年行竊酪梨尤姓慣竊鬼鬼祟祟，雖盤查後沒查到行竊，但已發揮嚇阻偷竊效用。去年大內所員警護果有功，查獲6件偷竊酪梨、木瓜等竊賊。

善化分局針對目前盛產農產、水果地區規畫「護農、護果」巡邏專線，白天巡邏到各地產銷班向農民宣導防竊意識、教導農民自我防竊措施，輔導加裝照明設備、裝設監視器等，請農民帶領巡邏偏僻產業道路減少死角；

夜間則結合巡守隊及民防義警隊員巡邏果園；派出所長陳永旺加入大內青農LINE群組，農民直接聯繫隨時互通治安情資，防竊觀念交流合作，遏阻宵小不敢再來偷竊。

分局長劉怡宗表示，大內酪梨、木瓜、芒果等水果都在採收，為防宵小趁機竊取造成農民損失，警方除加強勤務，推動警民護果通報機制，應更能有效守護果農心血。

員警夜間與義警、民防隊員巡視果園。記者周宗禎／翻攝
員警夜間與義警、民防隊員巡視果園。記者周宗禎／翻攝
派出所長陳永旺參加「大內青農」群組，直接和果農聯繫。記者周宗禎／翻攝
派出所長陳永旺參加「大內青農」群組，直接和果農聯繫。記者周宗禎／翻攝
大內所警員盤查到專偷水果慣竊。記者周宗禎／翻攝
大內所警員盤查到專偷水果慣竊。記者周宗禎／翻攝
員警夜間與石城里社區巡守隊巡視果園。記者周宗禎／翻攝
員警夜間與石城里社區巡守隊巡視果園。記者周宗禎／翻攝
員警與產銷第31班成員一起巡邏。記者周宗禎／翻攝
員警與產銷第31班成員一起巡邏。記者周宗禎／翻攝
員警夜間與義警、民防隊員巡視果園。
員警夜間與義警、民防隊員巡視果園。
大內所警員盤查到專偷水果慣竊。記者周宗禎／翻攝
大內所警員盤查到專偷水果慣竊。記者周宗禎／翻攝
員警夜間與石城里社區巡守隊巡視果園。記者周宗禎／翻攝
員警夜間與石城里社區巡守隊巡視果園。記者周宗禎／翻攝
員警向產銷第29班宣導防竊觀念。記者周宗禎／翻攝
員警向產銷第29班宣導防竊觀念。記者周宗禎／翻攝

農民 偷竊 巡守

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