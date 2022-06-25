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出獄隔天偷自行車代步 竊賊5年後栽在同一員警之手
台南市警三分局前晚接獲民眾報案，指停放在海佃路住家前自行車遭竊，經調閱監視器鎖定竊嫌特徵，程姓警員發現竊嫌很眼熟，是5年前曾查獲涉竊盜的48歲梁姓男子，與安富里長翁健倫加強巡邏，隨後在府安路發現梁正騎著偷來的自行車，馬上前後包夾，一舉查緝到案。
據調查，梁男有竊盜、公共危險前科，本月22日才剛出獄，隔天晚間6時30分許又偷自行車代步，沒想到一眼被員警認出，不到2小時內即被查獲。梁男看到員警，立即叫出其名字，深感納悶，得知自己5年後再次栽在同一員警手上，直呼「有夠倒楣」。
海南派出所據報，林姓男子前晚發現停放在住家前的自行車遭竊，急忙請警方協助。警員程進德、張凱惟、蔡沛穎等人勘查現場，調閱監視器確定其行竊過程。程一眼認出梁男，對於其身分及特徵很熟悉，根據行進方向，立即出發加強巡邏，也請里長協助巡視。
當晚8時20分許，員警與里長便在府安路發現梁男正騎著偷來的自行車，馬上前後包夾，一舉查緝到案。林男沒想到員警2小時內便尋獲自行車，查緝竊賊到案，豎起大拇指說「讚」。
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