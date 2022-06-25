賓士「皮卡車」家前被偷 警半小時攔車抓人神速破案
雲林縣麥寮鄉林姓鄉民準備開賓士「皮卡車」外出，想起東西沒拿，車停在家前路，沒想到進家不到一分鐘，價值約三百萬元的車子不翼而飛，趕忙報案。
因竊車不到幾分鐘必跑不遠，當地橋頭出派長林鈺家指揮若定，快速調閱路口監視器，馬上出動追，追至鄰鄉的崙背鄉公路，抱抄將偷車賊壓制在地，不到半小時找回愛車，神速破案，失主感謝萬分。
「車子停在家門口不見了！」林姓車主本月二十一日近午發現車子失竊馬上請求警方幫忙，橋頭派出所長林鈺家馬上分工，指揮副所長李建邦、警員許原彰立即展開追查，分頭調閱監視，並用電話隔空詢訪失主案情，不到二十分鐘馬上找到失車出現在某個路口 ，並研判往何方向離去，一聲令下出動兩輛警車展開追逐。
警方依據報案人提供的資料，清查、分析比對，訪查民眾車輛蹤跡，警方一追一路探詢，終在中午鎖定154線崙背鄉豐榮村段曾出現皮卡車，線上警員郭子廷、黃永吉、潘慶翰火速前往攔截圍捕，犯嫌發現有警車跟蹤立即往郊區加速逃逸，警方採取迂迴包抄，緊追在後。
警車終在一所國小前路口成功攔截，打開車門將偷車賊拉下車壓制在，許多路人圍觀這場警賊追逐戰，直說像電影情節，警方將35歲鄭姓男子人贓俱獲帶回警局，無前科的鄭坦承偷車，指他當時路，看到這輛超炫的處卡，車主剛好離開進屋，且車鑰還在車上，有機可乘，他一頭鑽進車就把車開。
30分鐘價值三百萬的愛車失而復得，車主除感謝萬分，也大讚員警的積極態度與拚搏的精神。台西分局長黃念生肯定橋頭所積極的辦案態度，對員警能發揮團隊精神破案表示嘉許，也提醒駕駛人，停車時要選擇光亮的停車位置、選擇錄影監視系統裝設齊全地點、臨時停車也須鎖好車門，多分謹慎多分保障。
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