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「貨款被搶」男報案稱遭歹徒飛車搶奪 警拆穿自導自演

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

擔任業務員的游姓男子今年3月向新北市警方報案，稱外出收公司貨款遭兩名騎機車歹徒飛車搶奪，警方追查發現根本無人遭搶，而是游男積欠賭債，無力償還，為侵占貨款還債才自編自導自演遭搶，新北地檢署日前依業務侵占及誣告罪起訴。

起訴指出，39歲游姓男子為台北市士林區一間五金公司業務員，今年3月25日下午5時許，向新北市海山警方報案，指稱當天下午2時許，到中和區景平路一間五金行收取公司貨款共10萬8000元，行經板橋區仁化街與文新路口，停等紅燈時遭兩名共乘機車歹徒，從後方以利刃割斷斜背包方式，搶走其背包，內有幫公司收的貨款都遭搶走。

海山警方依游男所稱的搶案發生時間，調閱案發地點周邊監視器畫面，僅有游男騎機車行經該處，曾停靠路邊打開機車置物箱，隨後使用手機，直到警方到場的畫面，且從游男報案至警方趕到這段時間內，均無不明人士靠近並搶奪游男斜背包的情事。

被帶返派出所的游男，看到警方調閱的監視器畫面，當場傻眼，經警方追問下，他才坦承因沉迷網路百家樂簽賭，積欠8 萬元賭債，因被逼債，情急之下，拿剛收的貨款去還賭債，又耽心回公司後無法交待，才設計這起自編自導自演的街頭搶奪案。警方並從游男身上搜出剩餘貨款2萬8000元，也在其手機內發現下注簽賭的畫面。新北地檢署認為游男涉犯業務侵占及未指定犯人誣告罪，日前依法起訴。

擔任業務員的游姓男子今年3月向新北市海山警方報案，稱外出收公司貨款遭兩名騎機車歹徒飛車搶奪，卻是侵占貨款，自編自導自演的假搶案，新北地檢署日前依侵占罪起訴。圖／聯合報系資料照
擔任業務員的游姓男子今年3月向新北市海山警方報案，稱外出收公司貨款遭兩名騎機車歹徒飛車搶奪，卻是侵占貨款，自編自導自演的假搶案，新北地檢署日前依侵占罪起訴。圖／聯合報系資料照
擔任業務員的游姓男子今年3月向新北市海山警方報案，稱外出收公司貨款遭兩名騎機車歹徒飛車搶奪，卻是侵占貨款，自編自導自演的假搶案，新北地檢署日前依侵占罪起訴。記者王長鼎／翻攝
擔任業務員的游姓男子今年3月向新北市海山警方報案，稱外出收公司貨款遭兩名騎機車歹徒飛車搶奪，卻是侵占貨款，自編自導自演的假搶案，新北地檢署日前依侵占罪起訴。記者王長鼎／翻攝
擔任業務員的游姓男子今年3月向新北市海山警方報案，稱外出收公司貨款遭兩名騎機車歹徒飛車搶奪，卻是侵占貨款，自編自導自演的假搶案，警方並在其機車內搜出剩餘貨款。記者王長鼎／翻攝
擔任業務員的游姓男子今年3月向新北市海山警方報案，稱外出收公司貨款遭兩名騎機車歹徒飛車搶奪，卻是侵占貨款，自編自導自演的假搶案，警方並在其機車內搜出剩餘貨款。記者王長鼎／翻攝

侵占 監視器

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