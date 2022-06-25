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民宅深夜起火住警器鳴叫救命 女屋主驚醒逃出疏散9住户
基隆市安樂區一處民宅，今天凌晨2點多，1棟5層RC的建物1樓冒出濃煙，因現場有裝設住宅用火災警報器偵測到飄散的濃煙而鳴動，女屋主驚醒順利逃出，沒有造成人員傷亡沒有其他傷亡，疏散樓上9住户，疑電器起火，已採證調查。
消防局今天凌晨2點21分接獲民眾報案，表示安樂區麥金路439巷內有民宅1樓冒出火舌，立刻派遣安樂、仁愛、七堵、信義4個消防分隊，出動15部各式車輛，人員34名由第二大隊副大隊長王君維指揮搶救。
消防人員到場時發現起火點在1樓，立刻出水搶救並逐層搜索及疏散住戶，將樓上9名住戶疏散至1樓安全地方，約2點49分就將火勢撲滅。火調人員初步判斷起火原因為電器因素引起，現場燒毀約2坪，損失3千元。
消防局呼籲加裝住宅用火災警報器的重要性，並提醒平時居家用電的安全準則。
消防局說，重大人命傷亡的火災，往往發生在深夜或清晨熟睡時刻，家中裝設住宅用火災警報器，能提早發現火災進而成功逃生的案例不勝枚舉，火災具有發生的不確定性，重大人命傷亡的火災，1顆數百元的住警器，就可避免可能的重大損失，建議民眾家中都能安裝住宅用火災警報器，透過住宅用火災警報器的示警鳴動，才可提早預知火災發生，快速逃生。
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