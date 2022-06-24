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影／北投嬤聞巨響見家中少一人 下樓查看驚見4歲孫墜樓昏迷
台北市北投區今晚發生男童墜樓案，男童意識不清仍在搶救中，警方說，案發當時男童祖母聽聞巨響，又發現家中男童不見人影，下樓查看才驚覺意外發生，目前情緒未穩定無法接受詢問，確切案發經過仍待釐清。
台北市消防局表示，下午5時36分獲報，北投區自強街120巷一處民宅有1名男童墜樓，救護人員到場時，男童意識不清，送往振興醫院搶救。
據悉，墜樓的是1名4歲男童，自民宅4樓墜落至1樓地面，案發當時，男童祖母聽聞住家外傳出巨響，同時發現家中少了男童身影，急忙衝下1樓才發現意外發生，立刻通報119求助。
轄區北投警分局表示，員警獲報後介入調查，已封鎖現場進行採證，同時調閱監視器畫面釐清現場狀況，男童目前仍在開刀房搶救中，其家屬情緒激動未能接受詢問，待狀況穩定將進一步釐清案情。
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