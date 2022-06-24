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移民署竹縣專勤隊逮15名失聯移工 將擇期遣返

中央社／ 新竹縣24日電

移民署新竹縣專勤隊今天表示，在竹北、湖口等處出租套房發現有失聯移工，經掌握移工出入時間，連日掃蕩，共查獲15名失聯移工，將擇期遣返。

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊發布新聞稿指出，在竹北、湖口等處出租套房，日前發現有失聯的移工身影，專勤隊人員經現場勘查確認，掌握移工出入時間，今天趁移工在早餐店用餐、準備出門工作時，運用優勢人力前往掃蕩。

專勤隊表示，這次查獲的15名失聯移工皆為越南籍，他們多在工地非法工作，出門工作多以白牌車接送，躲避追查。

專勤隊指出，後續也將循線追查非法仲介及雇主，並依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰，展現移民署嚴正執法決心。至於這批移工，將收容擇期遣返。

移工 移民署 越南

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