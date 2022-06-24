影／撬開繳費機偷走一萬元 警追近月竊賊仍逍遙法外

新北市林口區一處停車場繳費機，上個月29日凌晨，遭竊賊破壞機台，偷走繳費機內1萬多元現金，還將停車場柵欄、監視器設備破壞。案經保全通報警方到場採證，並調閱監視器畫面追查近一個月，但截至目前為止，尚未將兩嫌緝捕到案。

據了解，上個月（5月）29日凌晨3時許，兩名竊賊穿戴手套、帽子、口罩，駕駛一輛汽車，來到新北市林口區一處停車場內隨即下車，只見一嫌將停車場內的照明設備、監視器逐一破壞；另嫌則鬼祟走到繳費機旁，將監視器鏡頭轉向，旋即撬開繳費機台，竊取機台內一萬多元現金，兩嫌得手後，用手將柵欄扳壞，隨即駕車揚長逃離。

兩嫌行竊過程，因觸動保全系統，配合保全人員立即趕抵現場，並通知轄區警方派員到場。經警到場勘查，發現停車場柵欄、監視器設備及繳費機皆遭竊嫌破壞，業者初估繳費機遭竊1萬多元現金、維修設備費用初估3萬元台幣。