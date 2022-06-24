影／跨越雙黃線秒出事 小客車撞翻180度驚險畫面曝光

屏東縣長治鄉今天發生小客車大貨車碰撞事故，一名黃姓女子（28歲）駕駛小客車，行經昌榮街時不明原因跨越雙黃線，被對向車道一輛大貨車撞上，整車翻轉180度，黃女及車上2歲女兒都受傷送醫。警方表示，兩車駕駛酒測值為零，已調查釐清相關肇事責任。

警方表示，該起事故發生於上午9點27分，黃女駕駛小客車於昌榮街西向東行駛，疑似跨越雙黃線，遭對向大貨車撞上。根據路口監視器畫面，小客車被撞前約有半個車身跨越雙黃線，瞬間被大貨車撞上，因猛烈撞擊整車翻轉180度，車頭全毀。警消獲報急將受困母女2人送醫，大貨車駕駛葉姓男子（約28歲）未受傷。