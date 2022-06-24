快訊

柔道／不敵永山龍樹 楊勇緯「銀」恨、吞奧運後首敗

下班記得帶把傘 氣象局發布5縣市豪雨、15縣市大雨特報

西濱通霄路段2大車連續事故 交通受阻逾4小時

中央社／ 苗栗縣24日電

一輛曳引車今天行經台61線北上通霄路段，疑為閃避坑洞翻覆，滿載的鋼鐵廢料散落路面，後續又有聯結車受事故影響，擦撞內側護欄，現場交通受阻逾4小時，截至傍晚仍在清理。

苗栗縣警察局通霄分局指出，中午12時30分接獲報案，台61線北上119.4公里通霄路段發生車禍，一輛由謝姓男子駕駛的曳引車行經該處，疑因閃避坑洞側翻在外側車道，車上載運的鋼鐵廢料散落車道及路肩。

警方表示，謝姓駕駛手腳有擦挫傷，意識清楚，酒測值為0。

為清理事故現場，警方暫時封閉外側車道，僅開放內側通行，未料2時40分，另一輛聯結車行經事故路段，擦撞內側護欄及分隔島，駕駛稱因前方自小客車急煞，他見狀跟著煞車，導致車輛失控車頭擦撞內側護欄，所幸未受傷，酒測值為0。

因接連2部大車發生事故，該路段一度全面受阻。公路總局第二區養護工程處表示，現場有大量鐵塊廢料需清除，且2部大型車輛須由吊車吊離，截至下午5時仍維持北上車道單線通車。

車道 車禍

延伸閱讀

西濱往大甲工業區多條道路龜裂 民代爭取近千萬路平

西濱後龍觀海橋改建 竹南至白沙屯段封閉10天

台61線後龍觀海大橋將拆除 雙向車道封閉請改道

台61線超載車那裡逃 苗警常設活動式地磅查磅

相關新聞

萬里核二廠出水口海域消波塊卡浮屍 檢方相驗查死因

新北市萬里台電核二廠出水口岸際海域，今天下午有釣客在垂釣時發現有人在海上漂流，後來卡在消坡塊。經消防、海巡人員打撈上岸發...

西濱公路苗栗通霄北上路段連兩撞 傍晚終恢復車流

台61線西濱公路北上119.4K外側車道，今天中午發生1輛載運廢鐵的曳引車因閃避坑洞翻車，駕駛輕傷、廢鐵散落車道，未料現...

影／跨越雙黃線秒出事 小客車撞翻180度驚險畫面曝光

屏東縣長治鄉今天發生小客車大貨車碰撞事故，一名黃姓女子（28歲）駕駛小客車，行經昌榮街時不明原因跨越雙黃線，被對向車道一...

高雄水利局下水道工程意外 1工人裝備不足遭沼氣奪命

高雄市水利局承包商今天上午在大順路進行下水道工程，一名28歲的林姓工人進入下水道時，未穿防護裝備，疑因吸入過多沼氣導致昏...

高雄女大生騎車夜遊 按喇叭激怒騎士持刀劃傷男同學

高雄市鳳山區今天凌晨發生一起行車糾紛，高雄餐旅大學蔡姓女大生騎車載李姓男同學夜遊，蔡女因見前方潘姓男子騎車右轉未打方向燈...

機車族左右為難的南迴公路台東華源段 被批出事誰負責

公路總局第三養護工處今年4月針對南迴公路台東端機車兩段式待轉區重新畫設，解決待轉機車空間不足問題，但騎士發現太麻里鄉華源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。