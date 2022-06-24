西濱通霄路段2大車連續事故 交通受阻逾4小時

一輛曳引車今天行經台61線北上通霄路段，疑為閃避坑洞翻覆，滿載的鋼鐵廢料散落路面，後續又有聯結車受事故影響，擦撞內側護欄，現場交通受阻逾4小時，截至傍晚仍在清理。

苗栗縣警察局通霄分局指出，中午12時30分接獲報案，台61線北上119.4公里通霄路段發生車禍，一輛由謝姓男子駕駛的曳引車行經該處，疑因閃避坑洞側翻在外側車道，車上載運的鋼鐵廢料散落車道及路肩。

警方表示，謝姓駕駛手腳有擦挫傷，意識清楚，酒測值為0。

為清理事故現場，警方暫時封閉外側車道，僅開放內側通行，未料2時40分，另一輛聯結車行經事故路段，擦撞內側護欄及分隔島，駕駛稱因前方自小客車急煞，他見狀跟著煞車，導致車輛失控車頭擦撞內側護欄，所幸未受傷，酒測值為0。

因接連2部大車發生事故，該路段一度全面受阻。公路總局第二區養護工程處表示，現場有大量鐵塊廢料需清除，且2部大型車輛須由吊車吊離，截至下午5時仍維持北上車道單線通車。