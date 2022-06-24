高雄水利局下水道工程意外 1工人裝備不足遭沼氣奪命

高雄市水利局承包商今天上午在大順路進行下水道工程，一名28歲的林姓工人進入下水道時，未穿防護裝備，疑因吸入過多沼氣導致昏迷，雖被緊急搶救出，但今傍晚仍宣告不治，自家人的工程出工安意外，勞工局勞檢人員現場檢查後，當場勒令暫時停工。

水利局今天上午指出，今天上午11時16分許，承包商在鼓山區大順一路進行汙水管線翻修工程，包商的工人入坑前，現場均備有通風換氣設備及氣體偵測器監測；但一名林姓工人進入下水道時，卻未穿任何防護裝備，疑因吸入下水道過多沼氣，受困昏迷。

同時作業的工人見狀，身穿防護裝備進入下水道救人，消防局獲報趕抵，當時該名林姓工人被救出時，已無生命跡象，送醫搶救，另一名進入下水道救援的傅姓工人（48歲）從下水道出來後，也因不舒服，預防性送醫，勞工局勞檢處人員到場勒令暫時停工。

雖水利局對外發出新聞稿，指當時因鄰近大樓汙水連同沼氣突抽排放進入汙水管段，造成汙水坑內沼氣濃度突然增加才導致意外，但包商坦承昏迷的林姓工人並未依規定穿上防護衣。