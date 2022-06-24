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高雄水利局下水道工程意外 1工人裝備不足遭沼氣奪命
高雄市水利局承包商今天上午在大順路進行下水道工程，一名28歲的林姓工人進入下水道時，未穿防護裝備，疑因吸入過多沼氣導致昏迷，雖被緊急搶救出，但今傍晚仍宣告不治，自家人的工程出工安意外，勞工局勞檢人員現場檢查後，當場勒令暫時停工。
水利局今天上午指出，今天上午11時16分許，承包商在鼓山區大順一路進行汙水管線翻修工程，包商的工人入坑前，現場均備有通風換氣設備及氣體偵測器監測；但一名林姓工人進入下水道時，卻未穿任何防護裝備，疑因吸入下水道過多沼氣，受困昏迷。
同時作業的工人見狀，身穿防護裝備進入下水道救人，消防局獲報趕抵，當時該名林姓工人被救出時，已無生命跡象，送醫搶救，另一名進入下水道救援的傅姓工人（48歲）從下水道出來後，也因不舒服，預防性送醫，勞工局勞檢處人員到場勒令暫時停工。
雖水利局對外發出新聞稿，指當時因鄰近大樓汙水連同沼氣突抽排放進入汙水管段，造成汙水坑內沼氣濃度突然增加才導致意外，但包商坦承昏迷的林姓工人並未依規定穿上防護衣。
林姓工人疑因吸入過多沼氣，送醫搶救一個多小時，於傍晚5時8分許，宣告不治；水利局職安人員和勞檢查人員將配合警方調查整起工安事故發生原因。
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