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高雄女大生騎車夜遊 按喇叭激怒騎士持刀劃傷男同學
高雄市鳳山區今天凌晨發生一起行車糾紛，高雄餐旅大學蔡姓女大生騎車載李姓男同學夜遊，蔡女因見前方潘姓男子騎車右轉未打方向燈，險些害她撞上，於是按喇叭示警，未料卻激怒潘男，潘持刀割傷李姓男大生背部，幸僅輕傷，警方獲報，2小時內火速逮人。
警方調查，就讀高雄餐旅大學的蔡姓女大生（22歲）今天凌晨騎機車搭載李姓男同學（23歲）出遊，2人於凌晨近4時許，騎車行經鳳山區國泰路一段國泰橋時，前方騎機車的潘姓男子（50歲）未打方向燈突然右轉，蔡女險些措手不及撞上，於是當場鳴按喇叭提醒潘男注意。
沒想到，蔡女按喇叭示警的舉動引發潘男不滿，從後尾追至國泰路一段和誠義路口，見蔡女停等紅燈時，突然趨前對蔡女咆哮，蔡女見潘男行徑怪異，加速駛離現場，雙方沿國泰路一段直行，2車行進中，潘男拿出類似折疊刀的器械朝後座的李姓男大生攻擊揮舞，造成李男背部被割傷。
潘男傷人後，隨即騎車逆向往誠義路方向逃逸無蹤；鳳山警分局成功路派出所獲報到場，所幸李姓男大生傷勢輕微，警方調閱監視器追查，2小時後查出潘男住處在中崙二路，前往現場逮人。
潘男聲稱，犯案的類似折疊刀器械已隨手丟棄鳳山溪，警詢後，依傷害及恐嚇罪嫌將潘男移送法辦。
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