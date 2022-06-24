機車族左右為難的南迴公路台東華源段 被批出事誰負責

公路總局第三養護工處今年4月針對南迴公路台東端機車兩段式待轉區重新畫設，解決待轉機車空間不足問題，但騎士發現太麻里鄉華源段有待轉牌示，卻無待轉區標線，被批「出事誰負責」。

第三養護工程處表示，太麻里鄉華源段沒有兩段式號誌標線，可能是當初委外廠商疏漏，未畫設上去，近期會補上標線，至於該段號誌燈的部分，將與縣府道安委員會現勘後，研議改善措施。

南迴公路自前年拓寬通車後，因臨海空間腹地縮減，使得待轉區空間變得「狹窄」，騎士擔心越區違規遭開罰，公路單位今年4月重新盤點改善畫設，讓機車待轉區空間增大，並已完工啟用。

不過，騎士卻發現位於太麻里鄉華源段，雖設有兩段式待轉區號誌牌示，卻不見路面有待轉區標線，批「是要直接轉過去嗎？出事誰負責」、「搞不懂工程總是會掉漆，有無驗收機制」。