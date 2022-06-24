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詐騙新梗假媳婦真詐財騙老人 行員即時關懷勸阻詐騙
嘉義縣呂姓老翁日前到水上農會臨櫃，要辦理貸款40萬元，行員詢問貸款用途，呂翁表示幫兒子娶媳婦所用，平時透過通訊軟體LINE聯繫，至今未曾見面，行員驚覺有異，通報農會主任及水上派出所。
員警到場了解，發現詐騙集團先利用LINE假扮大陸正妹，佯稱要嫁來台灣，專挑盼望抱到金孫的善良老人下手，假藉娶大陸媳婦需要嫁妝為由，要求被害人前往金融機構辦理貸款。
後續再利用貨到付款方式，郵寄貨物廉價嫁妝，透過宅配人員收取高額不合理價金，藉此取得被害人遭詐騙款項，有別傳統當面交付、臨櫃匯款方式詐騙，降低被害人戒心。
警方說，幸農會行員機警通報員警到場協助，員警對呂翁耐心講述、分析不合常理之處，即時攔阻民眾遭詐，為感謝水上農會對民眾異常臨櫃貸款關懷提問，即時通報警方攔阻詐騙，水上警分局分局長蘇旭茂上午帶偵查隊長蘇俊冠、水上聯合所副所長葉振華到農會，頒贈感謝狀及獎勵金。
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