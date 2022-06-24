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台64線西向2.9公里車禍 汽車遭撞旋轉180度止停

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名陳姓大貨車司機，今天上午開車行經新北市八里區台64線，不慎撞上吳男所駕汽車，導致吳男連人帶車向左旋轉180度，直到撞上邊坡護欄才止停，所幸現場未波及其他路過人車，肇事雙方駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

據了解，陳姓大貨車司機（38歲）今天上午11時30分，駕駛大貨車準備到八里區下貨。途中，行經新北市八里區台64線西向2.9K處，不慎碰撞外側吳男（63歲）所駕駛的汽車，導致吳男連人帶車向左旋轉180度，直到撞上邊坡護欄才止停。

警方獲報趕抵現場，汽車車頭毀損，肇事雙方駕駛人在車外，檢視兩人輕微擦挫傷，經對肇事駕駛酒測，兩人酒測值為零毫克，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

汽車被撞車毀損。記者曾伯愷／翻攝
汽車被撞車毀損。記者曾伯愷／翻攝
汽車自撞邊坡護欄後才止停。記者曾伯愷／翻攝
汽車自撞邊坡護欄後才止停。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區台64線西向2.9K處，發生兩車碰撞，警方到場交管採證。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區台64線西向2.9K處，發生兩車碰撞，警方到場交管採證。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區台64線西向2.9K處，發生兩車碰撞，警方到場交管採證。記者曾伯愷／翻攝
新北市八里區台64線西向2.9K處，發生兩車碰撞，警方到場交管採證。記者曾伯愷／翻攝

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