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新竹轎車撞騎士「嚇傻」 暴衝300公尺撞護欄掉大排
新竹市昨天發生1起驚險車禍事故，謝姓男子駕駛轎車在光復路、長春街停紅燈，疑似踩油門撞上機車騎士後，一路闖紅燈持續暴衝300公尺，最後撞破鎮安橋護欄，連人帶車掉入冷水坑溪。警消獲報到場，機車騎士輕傷送醫，謝姓駕駛自行脫困無明顯外傷，驚魂未定表示「撞到人嚇傻了，忘記怎麼煞車」。幸未釀重大死傷。
車禍事故發生在昨天下午2點43分，62歲的謝姓男子駕駛Toyota Sienta轎車，行經新竹市長春街準備直行往光復路1段525巷，未料卻突然碰撞前方同向停等紅燈的機車騎士，接著一路沒有煞車，持續沿著道路往前最後撞破護欄，發出巨大聲響掉落大排。
警消獲報到場，發現轎車駕駛連人帶車掉落光復路一段531巷鎮安橋下，駕駛意識清醒，消防人員趕緊到橋下協助掉落水溝的駕駛，謝姓男子沒有外傷，自行爬上警消架設的梯子走上路面。另挨撞的70歲劉姓機車駕駛意識清楚、左膝擦傷，送醫救治。
謝姓男子撞上機車騎士後掉落冷水坑溪的行車記錄器影像，今天也在網路上流傳曝光，畫面可見機車騎士無端挨撞後，謝姓男子持續駕駛轎車完全沒有煞車，似乎擔心再撞到其他人車，沿途頻頻閃避左右來車，最後選擇自撞橋邊護欄，掉進冷水坑溪。
竹市警方調查，謝姓轎車駕駛並無酒駕，車輛事發當時也無故障，據謝姓駕駛表示，當時停紅燈時，不小心誤踩油門，撞到停等紅燈的機車騎士後「突然傻掉了」，心情緊張也忘記怎麼煞車，一路衝了300公尺才會選擇撞護欄。時速約4、50公里。
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