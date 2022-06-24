影／偵查不公開5個字露餡 婦人不信活生生警察險失金

屏東縣一名60歲張姓婦人遭詐騙集團設局，以為個資遭販毒集團盜用涉及重大刑案，準備到台灣銀行屏東分行提領48萬元給假檢察官擔保。行員見婦人雙手發抖，神色有異，立即通報保七第一大隊員警，過程中婦人與女兒悄聲通話，在正牌警員面前說了一句「偵查不公開，不要再問了」因而露餡，第一大隊3名警員力勸1小時，終於封堵荷包破洞，避免婦人失金。

保七第一大隊指出，該名婦人是接到詐騙集團假檢察官電話，指其個資遭販毒集團盜用涉及重大刑案，需交付48萬元給檢察官擔保，否則會管收坐牢。婦人心生恐懼，急忙到台銀屏東分行領款，因雙手不斷發抖，引來行員關切報警。

詎料婦人竟佯稱家裡裝修急需現金，堅持不是很天真沒有被騙，一度還抱怨行員太多事。保七警員陳仲模、林文柱、鍾啟夫到場後，透過管道與婦人的女兒聯繫，確認家裡並無裝修。過程中婦人與女兒低聲通話，在正牌員警面前說了一句「偵查不公開，不要再問了」，更讓人確認來電者一定是詐騙集團，3人與行員花了1小時勸說，婦人才恍然大悟電話中的檢警都是詐騙。