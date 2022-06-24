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桃園一家6口新北瑞濱海域戲水 33歲男溺水送醫搶救不治
來自桃園一家6口，今天上午到新北市瑞濱海域游泳戲水，33歲張姓男子被家人發現溺水，同行家人趕緊救上岸，緊急CPR急救，救護車到場送醫搶救仍不治，已報請檢方相驗調查，釐清死因。
據指出，今天上午近10時，到瑞濱海域戲水的是來自桃園的一家人共4大2小，33歲張男在岸際海域發生溺水，張男的家人立即通知同行家人將張男救上岸，實施CPR急救。
張男送醫時意識不清，由救護人員抵達後以AED實施救護，送瑞芳礦工醫院急救，但中午時宣告不治。
發生溺水海域是在新北市瑞芳區建基路二段附近，瑞芳警分局瑞濱派出所、北部分署第二岸巡隊深澳安檢所、新北市消防局第六大隊等獲報前往救援。張男溺水原因還要進一步查明。
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