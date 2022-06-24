高雄下水道工人昏迷命危 水利局證實疑似沼氣釀禍

高雄市一名下水道維護工人在孔洞中昏迷，警消到場救援。記者徐白櫻／翻攝

高雄市大順一路下水道工程傳出工安意外，一度多達 4人受困，警消獲報救援，其中一人被救起昏迷無意識，目前仍在醫院搶救中。市府水利局初步調查後指出，鄰近大樓汙水連同沼氣排入汙水管線導致意外，水利局職安人員己赴現場配合調查工作。

高雄輕軌位於大順路的工程今天近午時分傳出意外，一名工人進入下水道時，疑似未穿防護裝備，入坑後不明原因陷入昏迷，同仁見狀著裝備救人。警消指出，一名28歲的林姓工人被救出時，已無生命跡象，另進入下水道救援的同事也傳出身體不適。

水利局說明，經消防局通報有4人受困，2人都是輕微頭暈，1人送榮總，另1人較嚴重送高醫急救，工地現場是辦理汙水管線翻修工程，入坑前現場均備有通風換氣設備及氣體偵測器監測，施工過程中，鄰近大樓汙水連同沼氣突抽排放進入汙水管段，造成汙水坑內沼氣濃度突然增加，，人員發現己緊急撤離。

高醫表示，出事工人目前仍盡全力救治中。此外，水利局指出，意外現場是水利局下水道維護工程，雖然鄰近捷運工程，但跟輕軌施工沒有關係，出事工人的穿著符合規定。