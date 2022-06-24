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高雄輕軌下水道工程出意外 1工人被救出無生命跡象

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄輕軌位於大順路的工程今天近午時分出意外，一名工人進入下水道時，未穿防護裝備，導致陷入昏迷，同仁見狀著裝備救人，消防局派員救援，該名28歲的林姓工人被救出時，已無生命跡象，送醫搶救中，另進入下水道救援的傅姓同事也因不舒服，預防性送醫，勞工局勞檢處人員到場勒令暫時停工。

警消指出，今天上午11時16分接獲通報，指輕軌位於大順路工程出現工安意外，一名在下水道施工的工人受困昏迷於孔洞中，警消獲報到場，當時林姓工人（28歲）已被其他同事救出，救護員發現林男已無呼吸心跳，立即送醫搶救。

警消在現場調查，該起下水道工程是配合周邊輕軌工程所需進行施工檢查，承包商聲稱當時有先做下水道氣體檢查，安全無虞才讓工人進入下水道查看，未料卻發生意外；據了解，該名工人當時並未身穿防護裝備即進入下水道下方，因此發生意外。

勞工局勞檢處人員獲報到場勘查，已勒令現場暫時停工受檢，詳細意外發生原因由警消和勞工局調查中。

警消獲報到場，當時林姓工人（28歲）已被其他同事救出，消防員在現場檢測有無異常氣體。記者石秀華／攝影
警消獲報到場，當時林姓工人（28歲）已被其他同事救出，消防員在現場檢測有無異常氣體。記者石秀華／攝影
發生工人在下水道工程工安意外的現場，消防員正進行勘查。記者石秀華／攝影
發生工人在下水道工程工安意外的現場，消防員正進行勘查。記者石秀華／攝影

高雄輕軌 勞工局

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