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獨／夜闖汐止區國小「玩壞幼兒園自行車」 師憂校園安全

聯合報／ 記者王長鼎李定宇／新北即時報導

新北市汐止區北峰王小本月20日凌晨遭10多人闖入校園，還童心未泯玩壞幼兒園自行車，幼兒園老師憂校園安全亮紅燈。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區北峰王小本月20日凌晨遭10多人闖入校園，還童心未泯玩壞幼兒園自行車，幼兒園老師憂校園安全亮紅燈。記者王長鼎／翻攝
新北市北峰國小6月20日遭校外人士闖入，加上109年10月、110年5月共計3次，導致校內腳踏車、附幼生作品等勿遭破壞，家長不滿校園屢遭闖入，擔心學生安危。

北峰國小校長林素滿表示，學校6月20日深夜遭校外人士闖入後打籃球，校方立即向派出所報案，經調閱監視器循線找到3名犯嫌，進而認出為曾就讀北峰國小的學生，目前則高中剛畢業。

林素滿表示，由於身為教育者立場，對於犯錯的學生是以關懷、勸說方式，告知深夜闖入校園是不對行為，基於犯嫌本性並非惡意，因此告知希望能多保護母校及自己的學弟妹，也要求能回學校向家長或老師道歉。另學校目前正進行太陽能工程，也會在球場與附幼走廊之間安裝不鏽鋼圍籬作為區隔，以避免外來校園開放運動後，校內設施再遭破壞。

他說，由於家長目前多透過簡訊溝通，未能充分說明學校對於闖入事件的處置方式，因此將於周日(26日)晚間邀集家長、學校主任及老師一起舉行座談，充分說明校方處置方式及家長想法。林素滿強調，尚未提告並非不處置，而是以教育立場循序善誘，也避免提告的方式造成對立，強調校方絕對以學生在校安全作為最大考量。!--@IMAGE_17788951_CENTER@-->

新北市汐止區北峰王小本月20日凌晨遭10多人闖入校園，還童心未泯玩壞幼兒園自行車，且去年5月也遭人闖入還噴漆塗鴉。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區北峰王小本月20日凌晨遭10多人闖入校園，還童心未泯玩壞幼兒園自行車，且去年5月也遭人闖入還噴漆塗鴉。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區北峰王小本月20日凌晨遭10多人闖入校園，還童心未泯玩壞幼兒園自行車，幼兒園老師憂校園安全亮紅燈。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區北峰王小本月20日凌晨遭10多人闖入校園，還童心未泯玩壞幼兒園自行車，幼兒園老師憂校園安全亮紅燈。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區北峰王小本月20日凌晨遭10多人闖入校園，還童心未泯玩壞幼兒園自行車，幼兒園老師憂校園安全亮紅燈，發出聲明請家長重視並協助。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區北峰王小本月20日凌晨遭10多人闖入校園，還童心未泯玩壞幼兒園自行車，幼兒園老師憂校園安全亮紅燈，發出聲明請家長重視並協助。記者王長鼎／翻攝

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